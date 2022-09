Mercato valutario: sul web è boom di ricerche per i segnali forex gratuiti 

Ogni giorno sul mercato valutario operano milioni e milioni di operatori di ogni tipo: si va dal piccolo trader per arrivare fino agli stati ed alle istituzioni finanziarie più importanti.

Con un volume quotidiano di scambi pari a 6.000 miliardi di dollari, il forex è per distacco il mercato finanziario più grande del mondo. Le sue caratteristiche, tra cui l’apertura 24 ore su 24, l’estrema liquidità e l’elevata volatilità, lo hanno reso un punto di riferimento per ogni tipo di investitore.

Non è un caso che negli ultimi anni, in corrispondenza con quello che è l’attuale boom del trading online in Italia, ci sia stato anche un aumento delle ricerche relative a tutti quegli strumenti che possono aiutare ad ottenere dei risultati dagli investimenti sul mercato valutario.

I trader di oggi sembrano apprezzare in modo particolare i segnali di forex gratuiti, indicazioni che i provider mettono a disposizione degli investitori, aggiornandoli sulle condizioni di mercato e sulle più interessanti opportunità disponibili al momento.

Naturalmente, ricorrendo a queste risorse si mantiene la massima autonomia, perché le indicazioni che riceve dal provider possono essere esaminate, per poi decidere se seguire il suggerimento oppure ignorarlo.

Come individuare i migliori segnali di forex trading gratuiti

Trovare un giusto servizio di segnali forex è senza dubbio importante per un trader. In genere, questi avvisi vengono ricevuti dall’investitore tramite email, via SMS, su WhatsApp o altre app, oppure direttamente sulla sua piattaforma di trading.

Sono tantissimi i soggetti che offrono servizi di questo tipo, motivo per cui è importante individuare i giusti provider a cui rivolgersi, così da usufruire di risorse che non siano soltanto a costo zero ma anche del tutto affidabili.

Come messo in evidenza anche dal portale di approfondimento Corsoditradingonline.net, attualmente un vero e proprio punto di riferimento per quanto riguarda i segnali forex gratuiti è LiquidityX, uno dei più importanti broker per forex trading a livello continentale.

I suoi iscritti possono beneficiare di un efficace servizio di segnali di trading: gli avvisi sono il frutto degli studi condotti da importanti istituti di analisi finanziaria, quindi sono accurati ed affidabili. Inoltre, il broker offre un corso completo sul forex e questo ha contribuito a renderlo uno dei più importanti punti di riferimento anche per i trader alle prime armi.

Non solo LiquidityX: gli altri provider per ricevere segnali forex gratuiti affidabili

Ovviamente oltre a LiquidityX esistono tanti altri provider che offrono servizi di qualità. Per riuscire ad individuarli è necessario tenere conto di almeno quattro fattori. Innanzi tutto deve esserci uno storico certificato che dimostri la bontà dei segnali.

Bisogna poi informarsi il più possibile, magari cercando le recensioni e le opinioni degli utenti (quelle fasulle sono facilmente riconoscibili dai contenuti vaghi e dai toni troppo entusiastici).

È necessario altresì limitare la ricerca ai soggetti autorevoli come i broker regolamentati: loro hanno tutto l’interesse del mondo a mantenere gli iscritti sulle loro piattaforme, quindi cercano sempre di offrirgli i migliori strumenti e servizi.

Infine, bisogna sempre diffidare da chi promuove il suo servizio con promesse di facili guadagni: non esiste sistema al mondo che possa garantire il successo al 100%, quindi chi lancia messaggi del genere è molto probabilmente un truffatore.