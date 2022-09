Impianti fotovoltaici e comunità energetiche: nuovo incontro con il consorzio forestale

Proseguono gli appuntamenti nell’ambito del Progetto integrato di filiera forestale intitolato Energia dal territorio al 100% di cui il Consorzio Forestale di Villa Basilica è il capofila.

Gli eventi di comunicazione sono rivolti prevalentemente ai possessori di terreni boscati. I Consorzi offrono alcune opportunità e servizi che saranno illustrate e discusse. I Consorzi operano per aggregare le piccole proprietà agroforestali e programmare una gestione sostenibile del territorio.

L’incontro è in programma venerdì (23 settembre) alle 21 con ritrovo nella sede del consorzio forestale di Villa Basilica per approfondire alcuni progetti e relativi contributi, come quelli per gli impianti fotovoltaici e le comunità energetiche.