Fp Cisl, corsi di formazione per i concorsi pubblici

Il dipartimento di formazione Fp Cisl lancia un nuovo corso per la preparazione dei concorsi nella pubblica amministrazione, area amministrativa. A seguito del nuovo decreto 80/2021 sul reclutamento nelle pubbliche amministrazioni recentemente convertito in legge, e in considerazione dei concorsi banditi e da bandire nell’ambito delle amministrazioni locali per le categorie C e D la Cisl organizza dunque a partire dal mese di ottobre prossimo corsi di preparazione per le selezioni concorsuali della durata di 36 ore complessive sui seguenti ambiti tematici oggetto dei bandi di concorso: elementi di diritto costituzionale, di diretto amministrativo, il procedimento amministrativo, il testo unico degli enti locali, principi di programmazione gestionale e controllo delle attività amministrative, ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, gestione dei servizi e contratti pubblici, anticorruzione, trasparenza e privacy, tecniche di redazione degli atti amministrativi.

Le lezioni si terranno in modalità virtuale su specifica piattaforma che consentirà la registrazione delle lezioni. Per informazioni i numeri da contattare sono 340 4259131, 329 0099748.