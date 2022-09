Pizzerie d’Italia 2023 del Gambero Rosso, ‘due spicchi’ per Sud

Lo scoso giovedì (22 settembre) a Napoli si è tenuta la presentazione della guida Pizzerie d’Italia 2023 del Gambero Rosso, edizione che ha visto fra le nuove entrate la pizzeria Sud di via della Cavallerizza a Lucca, premiata con il riconoscimento dei Due Spicchi nella categoria pizza napoletana.

Titolare e pizzaiolo è Antonio Ilardi, 35 anni, napoletano, che si forma alla scuola alberghiera e dopo il diploma si dedica alla cucina lavorando come sous chef e quindi come chef in varie regioni italiane, per poi fermarsi nel 2014 a Lucca e mettere nuove radici. Per cinque anni è protagonista di alcune delle cucine più interessanti della Lucchesia fino a ottobre 2019 quando una circostanza fortuita – si libera il luogo giusto nel momento giusto – lo convince ad aprire Sud.

Un ritorno alle origini partenopee, mai perse negli anni nella proposta dei piatti, e la riscoperta dei lievitati e delle possibilità creative della farina.

Sud per il legame con la sua terra, perché la cucina regionale è (quella) di casa. Un richiamo in Toscana al sole e al mare della Campania, che in parte uguale si ritrovano sulle pizze.