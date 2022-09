Poste, nei primi sei mesi dell’anno assunti 4 tra operatori e consulenti finanziari

Nei primi sei mesi del 2022, nella provincia di Lucca, Poste Italiane ha formalizzato 4 assunzioni tra operatori di sportello e consulenti finanziari. I neo assunti andranno a rafforzare i team di lavoro degli uffici postali della provincia, continuando così a garantire una presenza costante e qualificata sul territorio.

Fra questi, c’è Luca Manfredi specialista sala consulenza dell’ufficio di Lucca città: “Una volta diplomatomi al liceo scientifico Enrico Fermi di Massa – spiega -, decisi di intraprendere un percorso universitario di carattere giuridico iscrivendomi alla facoltà di Giurisprudenza presso l’Università di Pisa, influenzato dai miei fratelli che avevano intrapreso questo tipo di indirizzo una volta concluse le scuole medie superiori. Durante gli studi ho avuto modo di conoscere e trattare materie di carattere economico, strettamente connesse al mondo bancario, che hanno suscitato in me un enorme interesse per questo settore facendo sì che, una volta conseguita la laurea, decisi di muovere i miei passi nel mondo del lavoro proprio in questo ambito”.

“Prima di Poste Italiane – prosegue – ho avuto la grande opportunità di lavorare per circa due anni per Findomestic Banca Spa, che mi ha fatto acquisire le necessarie competenze sia tecniche che interpersonali per poter essere un valido profilo operante nel settore di riferimento. Arrivato ad un certo punto di questa importante esperienza sentivo dentro di me la necessità di dar seguito ai miei sogni, ossia poter entrare a far parte di un’azienda altamente strutturata che desse la possibilità ai propri dipendenti di crescere costantemente sia a livello professionale che di avanzamento di carriera. Poste Italiane ha rappresentato questo per me, una delle principali realtà operanti in Europa, un modello aziendale di riferimento con una storia secolare alle spalle. Scoperta la possibilità di candidarsi sulla piattaforma di reclutamento online alla posizione di Specialista Consulente Finanziario ho deciso di mettermi in gioco inviando il mio Curriculum Vitae. Un processo di selezione fatto di: presentazione dell’azienda e del ruolo tramite evento online, test logico e psicoattitudinale e colloquio con responsabile delle risorse umane. Quando ho ricevuto la mail con la formalizzazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato non potevo credere ai miei occhi, vedevo finalmente di fronte a me prendere forma la strada che sognavo di percorrere”.

“Oltre alla vita lavorativa – afferma Luca Manfredi . bisogna dare grande importanza anche alla vita privata, coltivare le proprie passioni e realizzare i propri progetti. Un contratto a tempo indeterminato rappresenta il fondamento per tutto questo, e Poste Italiane dà la concreta possibilità di poter progettare visto che permette, grazie ad orari di lavoro flessibili, di avere tempo libero per realizzare tutto ciò che si vuole. Insieme alla mia compagna abbiamo deciso di iniziare a cercare una casa da poter comprare per poter costruire la nostra famiglia ed organizzare viaggi per girare il mondo insieme, senza un contratto di questo tipo tutto ciò non sarebbe possibile”.