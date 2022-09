Un’agriblogger e un digital marketing specialist raccontano l’azienda agricola nell’era social

La prima agriblogger contadina e l’esperto di digital marketing insegnano ai giovani imprenditori agricoli come promuovere la propria attività con metodo, efficacia e anche simpatia attraverso le principali piattaforme social.

L’azienda agricola nell’era dei social network: istruzioni per l’uso è il titolo dell’incontro promosso da Giovani Impresa Coldiretti Lucca e Massa Carrara in programma venerdì 7 ottobre dalle 17 al Principino di Viareggio rivolto agli imprenditori under 40 della provincia di Lucca e della vicina Massa Carrara.

Due i docenti d’eccezione che si alterneranno durante la sessione formativa: Francesca Zambonini, agriblogger di Torre del Lago, la prima contadina a far breccia sui social con decine di migliaia di visualizzazioni sul canale YouTube #lacampagnadiFrancesca e già vincitrice di un’edizione dell’Oscar Green e Leonardo Stoppioni, digital marketing specialist che già collabora con molte aziende agricole.

L’incontro formativo nasce dalla volontà di Giovani Coldiretti Lucca e Massa Carrara di accompagnare le imprese agricole giovanili nell’indispensabile processo di adattamento alla comunicazione digitale attraverso l’esperienza sul campo e informazioni anche tecniche. Ad aprire l’incontro saranno il direttore provinciale, Francesco Cianciulli, il delegato Giovani impresa Coldiretti Lucca, Luca Angelotti e il delegato Giovani Coldiretti Massa Carrara, Marco Bellè. Al termine dell’evento formativo è previsto un apericena aperto a tutti i partecipanti. Per iscrizioni contattare l’ufficio zona di Coldiretti più vicino.