Cartiera Confalone ottiene le massime prestazioni sulla linea Toscotec

La macchina tissue Ahead 2.2 fornita da Toscotec a Cartiera Confalone ha ampiamente superato la capacità produttiva garantita operando alla massima velocità. Dopo l’avviamento di questa linea chiavi in mano nel settembre 2021, Toscotec ha continuato a supportare Cartiera Confalone nell’ottimizzazione del processo e nel raggiungimento delle massime prestazioni operative.

Valter Di Nardo, chief customer service officer di Toscotec, afferma: “Considerando i crescenti costi dell’energia in Italia, il nostro team di service ha lavorato a stretto contatto con Cartiera Confalone per massimizzare le prestazioni di asciugamento della macchina mettendo a punto la pressa a scarpa Tt NextPress e le cappe per sfruttare al meglio il sistema di cogenerazione. Toscotec ha anche fornito al nuovo personale della cartiera una formazione continua: il nostro cartaio ha lavorato costantemente con il reparto produttivo e tutti i nostri specialisti hanno assistito in loco o da remoto”.

Con oltre 20 progetti realizzati dal 2015, Toscotec è il leader mondiale di impianti tissue chiavi in mano. In qualità di fornitore chiavi in mano è responsabile dell’assistenza continua fornita per raggiungere le prestazioni garantite e la perfetta messa a punto del processo produttivo.

Gaetano Confalone, amministratore unico di Cartiera Confalone, afferma: “La grande collaborazione tra la nostra squadra e Toscotec è alla base dei risultati di oggi. Insieme abbiamo realizzato questo progetto nel pieno della pandemia e non saremmo qui se non fosse per gli sforzi fatti congiuntamente per raggiungere l’eccellenza su questa nuova linea, sia in termini di qualità della carta che di capacità produttiva. Toscotec ci ha accompagnato con competenza e flessibilità durante l’intero progetto.”

Riccardo Gennai, sales manager di Toscotec, commenta: “La partnership tra Toscotec e Cartiera Confalone dura da oltre 20 anni. Nel 1999 abbiamo installato la loro prima linea tissue presso lo stabilimento di Maiori. Un decennio dopo, abbiamo proposto di sostituire lo Yankee in ghisa di PM1 con la tecnologia più avanzata sul mercato, il nostro cilindro monolucido in acciaio. Abbiamo sempre lavorato insieme come partner e continueremo su questa strada in futuro”.

Cartiera Confalone

Con origini che risalgono al 1800, quando a Maiori fu fondata una cartiera per la produzione di carta artigianale, Cartiera Confalone ha prodotto carta appiattita e crespata fino agli anni ’70 quando la produzione fu riconvertita al tissue. È un’azienda a conduzione familiare produttrice di carta igienica, asciugatutto, tovaglioli e bobine, che distribuisce sia in Italia sia sui mercati internazionali.