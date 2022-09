Nuovo bando per il settore Horeca: 56 milioni per bar, ristoranti e gelaterie

Se hai un ristorante, un bar o una gelateria da più di 10 anni per te ci sono importanti novità.

La Legge di bilancio 2022 prevede infatti lo stanziamento di fondi proprio per il settore Horeca, ovvero per tutte quelle attività commerciali e artigianali che somministrano cibi e bevande, per un valore complessivo di oltre 56 milioni di euro. Tra i prodotti finanziabili: beni strumentali all’attività d’impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali e acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’impresa. I beni dovranno essere mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno 3 anni dalla data di concessione del contributo. Il bando prevede rimborsi anche fino al 70 per cento e verranno stanziati in ordine cronologico di richiesta fino al 31 dicembre 2023.

“Si tratta di una nuova opportunità – spiega Lido Cei amministratore di Easy Fund Consulting – che si rivolge ad uno dei settori trainanti nel nostro paese, settore che conta oltre 400 mila aziende e che negli ultimi anni a causa della situazione sanitaria ha sicuramente trovato non poche difficoltà. Adesso possono ripartire anche grazie a un fondo che permette loro di migliorare e rinnovare la propria attività. Ma per farlo come sempre è necessario progettare investimenti, avere documentazione e pratiche in regola, per far questo servono dei professionisti, come quelli del nostro staff, che permettano anche alle piccole e medie realtà di provare ad accedere a questo contributo” .