Al via un nuovo corso per aspiranti barman

Sono aperte le iscrizioni per un nuovo corso di primo livello per futuri barman. Le lezioni prenderanno il via lunedì 10 ottobre e si svolgeranno all’interno di Emotion Bar in via Nazario Sauro a Lucca, locale con il quale SoGeSeTerCat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l’Italia, collabora da tempo e che ospita al suo interno postazioni idonee per lezioni teoriche e pratiche.

Il corso avrà una durata complessiva di 30 ore e si svolgerà in 10 diverse lezioni – in collaborazione con Quisibeve – previste in orario serale, dalle 20,30 alle 23,30. Durante il corso gli allievi avranno la possibilità di acquisire le conoscenze per sfruttare al meglio i prodotti, distinguere i vini, apprendere la corretta adattabilità dei prodotti, leggere le ricette e proporre cocktail e long drink. Per tutte le informazioni e per iscriversi è possibile contattare gli uffici di Confcommercio Lucca al numero 0583 47311 o scrivere a giammatteiandrea@confcommercio.lu.it.