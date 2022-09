Camera di Commercio Toscana nord ovest, nuovo incontro per la formazione del personale

Secondo incontro oggi (29 settembre) nella sede di Carrara dell’iniziativa formativa Costruiamo Toscana Nord Ovest che interessa tutto il personale proveniente dalle Camere di Pisa, Lucca e Massa Carrara, per favorire l’integrazione e la progressiva crescita del nuovo ente camerale nato il 30 giugno scorso.

“La nascita della nuova Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – ha sottolineato Valter Tamburini, Presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest – ci ha comportato l’assunzione da parte nostra della responsabilità di costruire un ente più strutturato, più efficiente, efficace e di qualità superiore nella sua azione e nei suoi servizi. L’azione di integrazione e di crescita in atto sulle risorse umane, la principale delle risorse immateriali, è imprescindibile per dare solide fondamenta alla nuova Camera di Commercio per offrire servizi integrati qualitativamente superiori a vantaggio delle imprese. Sono convinto che questa iniziativa sia necessaria e che si rivelerà utile alle persone che, con il proprio lavoro quotidiano, saranno i principali attori della costruzione della nuova Camera e di più alte prospettive per il territorio di riferimento”.

“Un programma formativo – aggiunge – che è l’occasione per condividere con tutto il personale la vision della nuova Camera (valori di fondo, scenari futuri, obiettivi di lungo periodo), conoscere e visitare tutti luoghi di lavoro del nuovo ente, stimolare la conoscenza interpersonale e la socializzazione fra i dipendenti delle diverse sedi ed offrire spunti di riflessione su alcuni temi formativi che possono favorire la costruzione di una cultura organizzativa condivisa”.

Il primo incontro si è tenuto a Lucca, il prossimo si terrà il 10 ottobre a Pisa.