Camera di Commercio, ecco i nuovi orari di apertura al pubblico delle sedi

La Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest procede verso l’integrazione delle sue sedi territoriali e nel segno dell’armonizzazione dei servizi.

Ad essere aggiornati da domani (1 ottobre) scatteranno i nuovi orari di apertura al pubblico con un’articolazione che riguarderà tutte le sedi del nuovo ente, dunque quella di Pisa, Lucca, Massa Carrara e anche quelle periferiche di Viareggio e Santa Croce sull’Arno.

Un provvedimento con il quale si incrementa sensibilmente la durata di apertura al pubblico e si garantisce l’accesso a tutti i servizi in tutte le sedi.

“Questo nuovo assetto organizzativo – sottolinea Valter Tamburini, Presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest – è emblematico delle opportunità di razionalizzazione che derivano dall’avvenuta fusione. Infatti, nonostante la dimensione dell’ente sia notevolmente ampliata, siamo convinti che non perderemo, ma al contrario potremo migliorare, la prossimità con i territori di riferimento e con gli utenti. Con questa nuova articolazione oraria dei servizi al pubblico, l’utente avrà a disposizione in ogni sede tutti i servizi e un’ampia possibilità di accesso con orari diversificati e spalmati su tutta la settimana. Dalla progressiva integrazione delle ex camere di commercio di Pisa, Lucca e Massa Carrara può davvero scaturire una sintesi di valore e su questo versante saremo impegnati con iniziative prossime a vantaggio di territorio, cittadini e imprese”.

La diversificazione, inoltre, degli orari pomeridiani consentirà, nelle varie sedi, di trovare sportelli aperti nel pomeriggio, da lunedì al giovedì.

Tutte le sedi saranno aperte dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, mentre dalle 15 alle 16 rimarranno aperte il lunedì e il mercoledì quelle di Lucca e Viareggio, il martedì e il giovedì da Pisa a Carrara.