L’aperitivo non è più soltanto una moda o una semplice occasione per far festa. Per qualcuno è diventato un vero e proprio stile di vita. Sì perché l’happy hour è ormai divenuto un momento irrinunciabile di incontro con gli amici, di interazione sociale con nuove persone, di svago e di relax dopo le lunghe giornate di lavoro per milioni di italiani.

Non bisogna però dimenticare i veri protagonisti dei nostri aperitivi. Senza musica, vino e cibo, infatti, mancherebbe l’anima della festa.

Vino fermo? Rosso o bianco? Meglio un rosè? O forse un bollicine? Ti è mai capitato di organizzare un aperitivo a casa con gli amici e non sapere quale vino tirar fuori dalla tua cantinetta vino ? O ancora peggio di partecipare a un aperitivo e di non sapere quale vino ordinare?

Affidarsi al proprio gusto personale a volte può bastare, ma spesso si sbaglia, e di grosso!

Devi sapere infatti che gli stuzzichini e i piatti da aperitivo devono essere accompagnati da un buon calice di vino secondo una logica di giusti abbinamenti che vanno a esaltare gli aromi e i sapori.

Come fare allora se non si è esperti di vini? Nulla di cui preoccuparsi. Dopo aver letto questo articolo ti sarà tutto più chiaro, saprai sempre quali sono i migliori vini da aperitivo e potrai fare un figurone davanti ai tuoi amici.

Migliori vini bollicine da aperitivo

La scelta più gettonata è solitamente quella degli spumanti. Tra i più amati da conservare nel proprio frigo per vino e da sfoggiare non appena si presenti l’occasione giusta troviamo al primo posto il Franciacorta, il Prosecco e il Trento Doc.

Essendo bollicine leggere (poco alcoliche), fresche e profumate, sono vini molto versatili nell’accompagnamento di stuzzichini sia dolci che salati, ma anche al forno o fritti.

Nonostante gli spumanti italiani non abbiano nulla da invidiare alle bottiglie francesi, i palati più raffinati da sempre adorano poi lo Champagne nella sua versione blanc o rosé.

Al di là delle etichette più blasonate vale la pena menzionare anche vini millesimati della Franciacorta come i Berlucchi, il Satèn 2016, il Brut Naturae e il Brut Rosé, prodotti con uve Chardonnay. Sono vini freschi, aromatici e morbidi, perfetti per un aperitivo altrettanto qualitativo e “meno dispendioso”.

Migliori vini fermi da aperitivo

Non tutti sono amanti dell’effervescenza, anche se di alta qualità. In questo caso la scelta può ricadere su un ottimo vino fermo bianco, rosato o rosso.

Vini Bianchi

Per quanto riguarda i vini bianchi, le qualità da ricercare nella bottiglia giusta sono i profumi floreali e della frutta fresca, dalla pesca al melone, dalla pera all’ananas. In alternativa, anche vini secchi e persistenti sono molto apprezzati, per esempio il Lugana, particolarmente indicato per l’aperitivo a base di pesce. Tra gli aromatici più amati menzioniamo lo Chardonnay, il Riesling, il Sauvignon, il Gewurztraminer, il Moscato Giallo, e il Muller-Thurgau. Tra i vini bianchi fermi più raffinati del sud Italia vale la pena assaggiare un buon calice di Grillo siciliano, di Falanghina, Greco di Tufo campano e di Etna Bianco.

Vini Rosati

I vini rosati fermi rappresentano una valida alternativa per inebriare i propri sensi durante l’atmosfera festiva dell’happy hour. Grazie alla loro eleganza e versatilità negli abbinamenti, nonché alla loro qualità di essere una via di mezzo tra un vino rosso strutturato e un vino bianco rinfrescante, i vini rosati serviti freddi, sono ottimi per accompagnare taglieri di salumi, formaggi e aperitivi a base di pesce. Consigliamo una bottiglia di Negroamaro e di Primitivo Rosato del Salento per arricchire il vostro l’aperitivo.

Vini Rossi

E, infine, il vino rosso che, se per alcuni rimane una scelta più azzeccata per la cena che segue, per altri è il protagonista indiscusso di ogni occasione. Tutti gli appassionati del vino possono disporre di una scelta molto vasta grazie alla grande varietà regionale che caratterizza il nostro paese, e anche in questo caso la scelta di gusto è piuttosto soggettiva. I vini più tradizionali come il Nebbiolo, il Pinot Nero, il Merlot, il Barbera, il Cabernet sono sempre soluzioni molto azzeccate. La scelta poi può variare da vini più leggeri e rinfrescanti, come il Lambrusco, a vini più maturi, ricchi e corposi, come il Barolo o il Brunello. Solitamente si sconsiglia di optare per vini così strutturati poiché, di fatto, l’occasione è quella di un pre-cena in cui l’obiettivo è quello di attivare il nostro appetito senza appesantirlo.