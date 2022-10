Il camper della Fnp Cisl il 29 settembre ha fatto tappa a Lucca. In occasione dell’ultima fiera nella zona del Foro Boario, grazie al coordinatore della Rls di Lucca, Filippi Mario, il camper dell’organizzazione sindacale Cisl di riferimento per i pensionati, è stato anche a Lucca, alla presenza anche della segreteria Fnp Cisl di Toscana Nord e con la partecipazione del segretario regionale Stefano Nuti, insieme a tutto il coordinamento della Rls di Lucca.

A detta del coordinatore Filippi, nonostante il meteo non sia stato benevolo, è stata una giornata positiva. Infatti sono state parecchie le persone che si sono fermate e sono state date loro informazioni, spiegazioni e quanto altro sulle normative vigenti per essere collocati in quiescenza e indicazioni dei servizi che la categoria della Fnp Cisl offre ai propri associati. Con l’occasione soprattutto i pensionati sono stati informati dei nuovi aumenti salariali che a partire dal 1 ottobre, grazie all’accordo governo-sindacato troveranno nel cedolino.