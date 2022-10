Via Elisa a doppio senso di marcia, plauso da Confartigianato

“È con grande soddisfazione che abbiamo appreso dalla stampa che la nuova amministrazione del Comune di Lucca intende ripristinare, entro il mese corrente, il doppio senso di marcia in via Elisa”. Lo dice Roberto Favilla, direttore di Confartigianato Imprese Lucca.

“Ci pare – prosegue Favilla – che questo che è uno fra i primi provvedimenti in materia di viabilità vada nella direzione giusta, che è quella da sempre sostenuta dalla nostra associazione e cioè che via Elisa deve essere a doppio senso di circolazione. L’attuale tortuoso percorso, con il senso unico in via Elisa, non solo allunga il percorso di chi vuol ritornare nella zona est della città, ed è costretto a percorrere via Santa Chiara, via della Quarquonia, via dei Bacchettoni, per uscire da Porta San Iacopo, ma costituisce un pericolo per i cittadini che abitano in via Santa Chiara.

Questi, infatti, uscendo dalla porta delle loro abitazioni, rischiano di essere travolti dalle auto ed anche i ciclisti che percorrono la via Elisa, direzione Porta Elisa, sono, specialmente di notte, un potenziale pericolo di incidenti”.

“Un ringraziamento al sindaco – conclude Favilla – all’assessore Buchignani e a tutta la giunta viene anche dagli operatori della zona che, da sempre, è stata una delle più penalizzate della città da quando anche il mercato degli ambulanti, prima in via dei Bacchettoni, è stato trasferito alle Tagliate”.