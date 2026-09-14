Cosmave fra i protagonisti di Marmomac a Verona, fiera leader del settore

Dal 22 al 24 settembre torna Marmomac a Verona, la fiera leader a livello mondiale dedicata all’intera filiera della pietra naturale, dalla cava al prodotto lavorato, dalle tecnologie ai macchinari, utensili e indotto.

Cosmave, come di consueto, prenderà parte alla manifestazione con uno stand attrezzato che avrà l’obiettivo di promuovere le specificità produttive delle 50 aziende associate e di essere un meeting point per tutti gli operatori che nel corso dei quattro giorni visiteranno i padiglioni di Marmomac; un crocevia di trasformatori, commercianti, architetti e designer provenienti in gran numero da tutto il mondo, punto nevralgico dove discutere problematiche di settore, creare legami e sinergie fra le imprese, associazioni, enti di governo del territorio, dare vita a progetti di sviluppo e tutela del materiale marmo.

Proprio con l’obiettivo di portare all’attenzione di un pubblico il più ampio possibile e tenere vivo il dibattito sui temi più importanti del comparto apuo-versiliese, nelle giornate di martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 Settembre si terrà nello spazio attrezzato ad hoc dello stand del consorzio, la terza edizione di Cosmave Talk Show.

Nell’occasione saranno ospiti i referenti dei principali distretti lapidei italiani, architetti e geologi per un corso formativo, con rilascio crediti da parte dell’ordine di appartenenza, su marmi e tecniche di finitura. Si parlerà di sostenibilità con un focus sul progetto Ve-nature Plus promosso da Cosmave e della città di Pietrasanta con le sue declinazioni nell’ambito della tradizione artistica con il sindaco Alberto Giovannetti e del Museo Mitoraj con il direttore Frank Bohem.

Cosmave Talk Showè realizzato grazie al sostegno di Centro resinatura blocchi di Matteo Campioni C. Sas, della Camera di Commercio Nord Ovest e della Banca della Versilia, Garfagnana e Lunigiana.