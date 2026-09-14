Redditi, la provincia di Lucca corre più della media. Ma un terzo dei dipendenti non sta al passo con il carovita

Il valore dei guadagni medi colloca Lucca al quarto posto complessivo in Toscana dietro Firenze, Livorno e Prato fra luci e ombre

Una Toscana a diverse velocità, segnata da un divario sempre più marcato tra le province e da un’inflazione che erode il potere d’acquisto dei lavoratori. È il quadro dettagliato che emerge dalla nuova ricerca sui redditi da lavoro dipendente tra il 2020 e il 2025 firmata da Acli e Iref, presentata a Cascina in occasione della festa regionale dell’associazione.

Nel contesto regionale, la provincia di Lucca mostra una tenuta positiva, piazzandosi nella fascia alta sia per quanto riguarda il livello medio delle retribuzioni sia per il tasso di crescita nell’arco del quinquennio. Il territorio lucchese ha infatti registrato un incremento nominale dei redditi da lavoro dipendente pari al 18,2%, posizionandosi alle spalle di Firenze (+22,2%), Arezzo (+19,8%), Massa-Carrara (+19,0%) e Pisa (+18,9%). Un aumento che si riflette direttamente sul reddito medio locale, salito nel 2025 a quota 31.022 euro: un valore che colloca Lucca al quarto posto complessivo in Toscana, dietro soltanto al capoluogo fiorentino (32.580 euro), a Livorno (32.320 euro) e a Prato (31.184 euro).

All’estremo opposto della classifica si colloca Grosseto, fanalino di coda regionale con la crescita più contenuta (+15,3%, da 22.070 a 25.455 euro di reddito medio), preceduta da Massa-Carrara che chiude con 25.929 euro. La forbice tra la provincia più ricca e quella meno redditizia si è così allargata in maniera netta, passando da una distanza media di 4mila euro nel 2020 ad oltre 7mila euro nel 2025. Complessivamente, la media toscana dei redditi da lavoro dipendente è salita a 27.625 euro (+19% rispetto ai 23.218 euro del 2020), restando tuttavia inferiore rispetto alla media nazionale di 29.346 euro.

A preoccupare maggiormente le parti sociali è però l’impatto del carovita sulle famiglie. Solo il 49,9% dei lavoratori toscani ha visto la propria retribuzione crescere al di sopra dell’inflazione cumulata nel periodo (+18%), mentre il 34% ha registrato un aumento insufficiente a coprire l’aumento dei prezzi e il 16,1% ha subito una contrazione nominale del proprio stipendio.