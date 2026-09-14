L'evento|
Responsabilità sociale e sostegno al territorio: al Real Collegio cena con asta di beneficenza per Start System e Start Servizi
Raccolta tramite la vendita di prodotti realizzati dalle donne ospiti delle case rifugio del centro a favore del Centro antiviolenza Luna
Trasformare la tradizionale cena aziendale in un’occasione di riflessione, responsabilità sociale e sostegno concreto al territorio. È questo lo spirito che ha animato l’evento di Start System e Start Servizi, ospitato e curato da Classicum all’interno del chiostro di Santa Caterina del Real Collegio.
Momento clou dell’evento è stata l’asta di beneficenza promossa a favore del Centro Anti Violenza La Luna, realtà fondamentale nel supporto alle donne vittime di maltrattamenti. Durante l’asta sono stati venduti oggetti realizzati direttamente dalle donne accolte nelle case rifugio del centro. spazi che accompagnano le donne in percorsi di rinascita, autonomia e reinserimento lavorativo.
“Per noi di Start il successo aziendale non può prescindere dall’impatto positivo che generiamo nella comunità – dichiara Matteo Pomini, rappresentante delle due aziende – Per questo abbiamo voluto che questa cena non fosse soltanto un momento festivo per i nostri collaboratori, ma che trasmettesse anche un messaggio chiaro.”
La serata si è conclusa confermando come il mondo dell’impresa possa farsi promotore attivo di valori sociali, dimostrando che il connubio tra convivialità aziendale e solidarietà rappresenta una risorsa per l’intero territorio.