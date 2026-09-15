il concorso|
Future4Cities, in finale il progetto con l’Unione Comuni Garfagnana capofila per cambiare la mobilità in 4 Unioni Montane
Su oltre 250 candidature ricevute quest’anno, la giuria ha selezionato 25 progetti, cinque per ciascuna delle cinque categorie del premio
C’è un progetto dell‘Unione dei comuni della Garfagnana sulla mobilità sostenibile tra i 25 progetti arrivati in finale al Premio Future4Cities 2026, il riconoscimento promosso da Will Media e FROM che ogni anno racconta i progetti più innovativi dell’Italia urbana. Su oltre 250 candidature ricevute quest’anno, la giuria ne ha selezionate 25, cinque per ciascuna delle cinque categorie del premio: Comunità, Mobilità, Casa, Lavoro, Clima ed Energia. Dalla community di Future4Cities sono arrivati circa 40mila voti, con le votazioni online che si sono chiuse il 4 settembre.
I cinque vincitori, uno per categoria, saranno annunciati il 25 settembre sul palco delle OGR Torino, nel corso della prima giornata del festival Future4Cities, co prodotto dalle OGR Torino, l’hub della Fondazione CRT, e in programma dal 25 al 27 settembre. Il premio si inserisce nella quarta edizione del festival, che quest’anno ha per tema “Alta pressione”: case inaccessibili, mobilità compressa, lavoro che cambia, comunità che si frammentano, mentre clima ed energia ridisegnano le condizioni in cui viviamo. Le città – e chi le abita – sono sotto pressione. Ma è da qui, sostiene Future4Cities, che nasce anche la candidatura toscana in finale.
Promosso dall’Unione Comuni Garfagnana come capofila, il progetto punta a cambiare la mobilità in 38 comuni di 4 Unioni Montane (Lunigiana, Garfagnana, Media Valle del Serchio, Appennino Pistoiese), per superare i problemi del trasporto pubblico locale legati alla tortuosità geografica del territorio e la cosiddetta “trappola della monoveicolarità” che emargina giovani, over 65 e famiglie. Le attività spaziano dal geodesign – una mappatura dell’accessibilità reale ai servizi essenziali – al trasporto on-demand per le persone con fragilità, operato dal Terzo Settore su veicoli in uso gratuito con riscatto finale a 1 euro.