Future4Cities, in finale il progetto con l’Unione Comuni Garfagnana capofila per cambiare la mobilità in 4 Unioni Montane

C’è un progetto dell ‘Unione dei comuni della Garfagnana sulla mobilità sostenibile tra i 25 progetti arrivati in finale al Premio Future4Cities 2026, il riconoscimento promosso da Will Media e FROM che ogni anno racconta i progetti più innovativi dell’Italia urbana. Su oltre 250 candidature ricevute quest’anno, la giuria ne ha selezionate 25, cinque per ciascuna delle cinque categorie del premio : Comunità, Mobilità, Casa, Lavoro, Clima ed Energia. Dalla community di Future4Cities sono arrivati circa 40mila voti, con le votazioni online che si sono chiuse il 4 settembre.

I cinque vincitori, uno per categoria, saranno annunciati il 25 settembre sul palco delle OGR Torino, nel corso della prima giornata del festival Future4Cities, co prodotto dalle OGR Torino, l’hub della Fondazione CRT, e in programma dal 25 al 27 settembre. Il premio si inserisce nella quarta edizione del festival, che quest’anno ha per tema “Alta pressione”: case inaccessibili, mobilità compressa, lavoro che cambia, comunità che si frammentano, mentre clima ed energia ridisegnano le condizioni in cui viviamo. Le città – e chi le abita – sono sotto pressione. Ma è da qui, sostiene Future4Cities, che nasce anche la candidatura toscana in finale.