Giù la richiesta di lavoro in provincia di Lucca nel mese di settembre.

Nel mese di settembre 2026 le imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa prevedono di assumere 7440 lavoratori, l’1% in meno rispetto allo stesso mese del 2025 (-60 unità). Il dato d’area, sostanzialmente stabile, sintetizza però andamenti territoriali diversi: alla crescita di Pisa (+4%) e Massa-Carrara (+3%) si contrappone la flessione di Lucca (-7%), che sconta il confronto con il picco turistico del settembre 2025.

Sul piano settoriale il segnale più rilevante viene dall’industria manifatturiera, che torna a crescere (+5%), mentre il turismo si ridimensiona di un quinto (-20%) e le costruzioni proseguono la fase di assestamento (-7%). In miglioramento anche il mismatch tra domanda e offerta di lavoro: le posizioni di difficile reperimento scendono al 45% del totale, con una riduzione diffusa a Pisa e Massa-Carrara, mentre restano più elevate a Lucca. Nel trimestre settembre-novembre le assunzioni programmate ammontano a 21.330 unità, l’1% in meno rispetto a un anno fa. Questo, in sintesi, è quanto emerge dai dati rilevati per il mese di settembre 2026 su un campione di imprese con dipendenti delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa dal Sistema informativo Excelsior, indagine realizzata da Unioncamere in collaborazione con il ministero del lavoro e delle politiche sociali e analizzati dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto Studi e Ricerche – Isr.

“I dati di settembre – afferma il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini – confermano una domanda di lavoro complessivamente stabile, con la ripresa della manifattura che compensa il fisiologico rientro della componente stagionale. Il segnale più incoraggiante arriva dalla riduzione del mismatch, tornato a interessare meno di una assunzione su due, che si conferma la principale criticità del nostro mercato del lavoro. Le imprese chiedono sempre più professionalità tecniche e qualificate: per questo la Camera di Commercio continua a investire nell’alleanza tra scuola, formazione professionale e sistema economico locale, sostenendo i percorsi Pcto e la certificazione delle competenze per orientare i giovani verso i fabbisogni reali del territorio.”

La domanda di lavoro delle imprese lucchesi si attesta a 2730 assunzioni previste nel mese, il 7% in meno rispetto a settembre 2025 (-220 unità), un livello che riporta il territorio ai valori del 2024 dopo il picco dello scorso anno. La flessione è interamente riconducibile all’alloggio e ristorazione (-30%), mentre crescono commercio (+10%) e servizi alle imprese (+6%); in lieve calo l’industria (-5%). Lucca è l’unica delle tre province in cui il mismatch non arretra: la difficoltà di reperimento riguarda il 48% delle posizioni ricercate, un valore stabile e superiore sia alla media nazionale sia a quella regionale, a segnalare una criticità strutturale, legata ai profili richiesti più che ai volumi di assunzione. La causa principale resta la mancanza di candidati (28%), seguita dalla preparazione inadeguata (17%, in aumento). Sul fronte contrattuale si registra un lieve spostamento verso forme più stabili: il 26% delle assunzioni avverrà a tempo indeterminato o in apprendistato (+1 punto percentuale), mentre il tempo determinato scende al 55% dal 58%. Il segnale più evidente arriva dalle costruzioni, dove il tempo indeterminato sale al 32% dal 24%, e dal manifatturiero, che passa al 28%.