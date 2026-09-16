Erap, Fiadel pungola Ascit: “I lavoratori non possono aspettare altri tre anni”

Il sindacato Fiadel (Federazione italiana autonoma dipendenti enti locali) torna a chiedere ad Ascit il pagamento in tempi brevi dell’Erap, l’elemento retributivo aggiuntivo di produttività previsto dal contratto collettivo nazionale del settore dell’igiene ambientale. La somma contestata ammonta complessivamente a circa 360 euro per lavoratore ed è riferita alle annualità 2023 e 2024.

“La questione dell’Erap relativo agli anni 2023 e 2024 è stata sollevata da Fiadel già nel 2025 nei confronti di Ascit Spa, attraverso formali richieste di riconoscimento delle somme spettanti ai lavoratori e, successivamente, anche attraverso l’intervento del proprio legale.

Fiadel – dice il suo coordinatore, Giuseppe Arduino – ha scelto fin dall’inizio la strada del confronto, nella convinzione che fosse possibile affrontare la questione responsabilmente e trovare una soluzione senza dover ricorrere immediatamente alle vie giudiziarie”.

“Dopo mesi di attesa e di sollecitazioni, oggi Ascit ha manifestato la propria disponibilità a procedere al pagamento dell’Erap, pur continuando a non condividere la richiesta sotto il profilo della spettanza. Prendiamo atto di questa apertura, ma riteniamo che ci sia un punto sul quale occorra essere molto chiari: i lavoratori non possono essere chiamati ad aspettare altri tre anni per ricevere circa 360 euro relativi agli anni 2023 e 2024“.

“La domanda che Fiadel pone ad Ascit è semplice: se oggi l’azienda è disponibile a riconoscere l’Erap, perché chiedere ai lavoratori di attendere tre anni per riceverlo? Fiadel – incalza Arduino – ritiene che i lavoratori abbiano già aspettato abbastanza. Abbiamo sollevato la questione, abbiamo formalizzato le nostre richieste, abbiamo coinvolto il nostro legale e abbiamo continuato a privilegiare il confronto, proprio per evitare che una questione economica a favore dei lavoratori si trasformasse necessariamente in un contenzioso. Ora, però, è necessario passare dalle disponibilità alle risposte concrete“.

“Per noi il riconoscimento delle somme maturate deve avvenire integralmente e in tempi ragionevoli, senza una dilazione triennale che finirebbe per scaricare sui lavoratori il peso di una situazione che si trascina ormai da tempo. Il prossimo 23 settembre è previsto un incontro al tavolo unitario con Ascit, le organizzazioni sindacali e la Rsu. Fiadel – annuncia Arduino – parteciperà all’incontro con spirito costruttivo e con l’obiettivo di arrivare a una soluzione concreta e condivisa, senza rinunciare alla tutela dei lavoratori”.