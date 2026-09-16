“Programmare un vero investimento sulla diagnostica della Valle del Serchio”: la richiesta di Uil Fp Lucca e Uil Pensionati

“Prendiamo atto – spiegano – che l’attuale apparecchiatura per la risonanza magnetica presente all’ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana, installata nel 2015, è una risonanza magnetica a basso campo da 0,25 Tesla, destinata prevalentemente allo studio delle articolazioni periferiche. Proprio questo dato, però, conferma la necessità di compiere oggi un deciso passo in avanti.

Per la Uil Fp e Uil Pensionati è arrivato il momento per la Valle del Serchio di una risonanza magnetica di livello qualitativo superiore, capace di ampliare significativamente le possibilità diagnostiche offerte e non solo. Si tratta di ragionare sul futuro della sanità territoriale e sulla qualità dei servizi garantiti ai cittadini.

In questi undici anni la tecnologia è profondamente cambiata, così come sono aumentati i bisogni sanitari della popolazione. Continuare a considerare sufficiente una strumentazione fortemente limitata nelle sue possibilità diagnostiche rischia di non essere più coerente con le necessità di un territorio vasto, caratterizzato anche da distanze importanti rispetto agli ospedali maggiori”.