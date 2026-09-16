“Queste competenze sono di fondamentale aiuto”: 6 infermieri formati sugli accessi venosi avanzati

Sei infermieri del Pronto soccorso della Valle del Serchio hanno concluso la formazione per l’impianto e la gestione degli accessi venosi a breve, medio e lungo termine (PICC e Midline). L’importante percorso formativo è stato realizzato grazie alle donazioni dell’associazione “Il Ritrovo di Roberta” e della famiglia di Antonio Guidi di Castelnuovo di Garfagnana.

A esprimere profonda gratitudine a nome di tutti gli operatori del Pronto soccorso, anche e soprattutto del personale infermieristico, è la responsabile della struttura Piera Banti: “A conclusione di questo percorso formativo – dice – sentiamo il dovere di ringraziare sentitamente l’associazione e la famiglia Guidi. Queste nuove competenze sono di fondamentale aiuto nella nostra pratica quotidiana. L’impiego dell’ecografo, unito a tecniche di microintroduzione ad alta precisione, garantisce il posizionamento sicuro del Picc o del Midline praticamente in ogni paziente, anche in presenza di un patrimonio venoso compromesso da terapie prolungate, come spesso accade negli anziani e nei pazienti oncologici”.

L’introduzione di questi dispositivi offre notevoli benefici clinici e organizzativi: maggiore sicurezza perché permette la somministrazione di farmaci complessi senza rischiare danni alle vene periferiche, minori complicazioni perché sono ridotti al minimo la manutenzione e il rischio di infezioni o trombosi, continuità assistenziale perché i dispositivi possono essere gestiti sia in ospedale che a domicilio, garantendo al paziente la massima libertà di movimento.

“Un ringraziamento speciale – prosegue la dottoressa Banti – va alle tenaci donne de ‘Il Ritrovo di Roberta’, realtà attiva sul territorio lucchese dal 2015 a sostegno della prevenzione del tumore al seno e a fianco delle persone colpite dalla malattia. Nata come gruppo di supporto spontaneo, l’associazione è cresciuta negli anni finanziando importanti percorsi formativi per la sanità pubblica e servizi preziosi come l’estetica oncologica gratuita. Ci auguriamo che questa proficua collaborazione possa consolidarsi ulteriormente nel tempo”.