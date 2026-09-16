Sostegno ai negozi di vicinato, anche Fantozzi firma la proposta di legge di Confesercenti

Nella sede di Lucca ad aderire all’iniziativa è stato anche il consigliere regionale Vittorio Fantozzi. “Ringraziamo il consigliere Fantozzi per aver voluto sostenere la nostra iniziativa – spiega il responsabile provinciale di Lucca di Confesercenti, Daniele Benvenuti – dimostrando ancora una volta la sua vicinanza alle tematiche che come associazione stiamo portando avanti in difesa del commercio tradizionale. Ricordando che nei giorni scorsi anche il consiglio regionale, all’unanimità, aveva approvato un documento a sostegno della nostra proposta di legge popolare. La nostra proposta di legge punta a contrastare la desertificazione commerciale attraverso misure concrete, come l’istituzione delle zone economiche speciali di prossimità (Zesp), con agevolazioni fiscali e amministrative per le imprese, un osservatorio nazionale dedicato e un fondo per sostenere la rigenerazione del commercio di vicinato”.

“Ho aderito con convinzione a questa raccolta firme perché la desertificazione commerciale nei nostri centri storici e nelle aree periferiche ha raggiunto numeri non più tollerabili – ha commentato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia -, mettendo a rischio il tessuto economico, sociale e la stessa vivibilità delle nostre comunità. Da sempre, anche attraverso atti e sollecitazioni portati avanti in consiglio regionale, insisto sulla necessità di difendere il commercio di vicinato, che non è solo una questione economica, ma un presidio di sicurezza e identità per le nostre città. Misure concrete come le Zesp e sostegni fiscali mirati, insieme al recente voto unanime dell’aula regionale, dimostrano che su questo fronte non devono esserci steccati politici: continuare a stare a fianco dei nostri negozianti significa tutelare il cuore pulsante del nostro territorio”.