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Aperte le iscrizioni per i corsi Haccp in Confcommercio a Lucca
17 settembre 2026 | 15:20
Pubblicato il calendario delle lezioni che vengono organizzate dall’agenzia formativa dell’associazione di categoria FormaTer Srl
FormaTer Srl, agenzia formativa di Confcommercio Lucca Massa Carrara, informa che sono aperte le iscrizioni per nuovi corsi legati al settore Haccp.
Questo il calendario delle lezioni, in programma in presenza nella sede di Lucca in via Fillungo 121 dell’associazione.
Modulo A, martedì 22 settembre, dalle 14.,30 alle 16,30; Modulo B, mercoledì 23 dalle 14,30 alle 18,30; Modulo C, mercoledì 30 dalle 14,30 alle 18,30. Per ciascuno dei moduli è previsto anche il relativo aggiornamento.
Per informazione e iscrizioni: Gianna Bertilacchi (bertilacchigianna@confcommercio.lu..it; 0583.473161).