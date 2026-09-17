Bollo auto sospeso, risparmio medio da 163,50 euro: ma il caro diesel si mangia metà del vantaggio

Il bollo auto scompare, ma una parte del risparmio rischia di essere assorbita dall’aumento del carburante. È questo il doppio effetto che si prospetta anche per molti automobilisti della provincia di Lucca, dove circolano oltre 237mila vetture e l’auto continua a rappresentare un mezzo difficilmente sostituibile, soprattutto per chi vive o lavora fuori dai centri maggiori.

Il governo ha approvato per il 2027 l’esenzione dal bollo per le automobili con potenza non superiore a 80 kilowatt, pari a circa 109 cavalli, e per i motocicli. Il beneficio sarà riconosciuto per un solo veicolo per ciascun cittadino e soltanto se regolarmente assicurato. A livello nazionale la misura dovrebbe interessare circa 13,2 milioni di automobili, oltre il 70 per cento del parco circolante, e avere un costo per lo Stato stimato in 2,36 miliardi di euro. Per il momento l’esenzione è prevista soltanto per il 2027, anche se il governo ha annunciato l’intenzione di renderla strutturale.

Non è ancora possibile stabilire con precisione quanti veicoli lucchesi rientreranno nell’agevolazione, perché i dati provinciali disponibili sul parco circolante non distinguono le automobili in base alla soglia degli 80 kilowatt. È però ragionevole prevedere una platea molto ampia, composta soprattutto dalle utilitarie e dalle vetture di piccola e media cilindrata maggiormente diffuse tra le famiglie.

Secondo un’analisi condotta da Facile.it e Pratiche Auto Online su oltre 8400 bolli pagati nel 2026, il tributo medio relativo alle vetture con potenza inferiore agli 80 kilowatt è pari a 163,50 euro l’anno. Questa sarebbe dunque, in media, la somma che resterebbe nelle tasche dei proprietari interessati.

Il vantaggio va però confrontato con quanto sta accadendo alla pompa. La progressiva riduzione dello sconto sulle accise del gasolio potrebbe far salire il prezzo del diesel dagli attuali 2,266 euro al litro a 2,315 euro tra domani (18 settembre) e il 25 settembre, quindi a 2,376 euro fino al 5 ottobre. In assenza di ulteriori interventi, dal 6 ottobre il prezzo potrebbe raggiungere 2,437 euro al litro.

Per un pieno da 50 litri significherebbe passare dagli attuali 113 euro a oltre 122 euro. Considerando un’automobile diesel con un consumo medio di 5,5 litri ogni 100 chilometri e una percorrenza annuale di 10mila chilometri, la spesa per il carburante salirebbe da 1246 a circa 1340 euro l’anno: 94 euro in più.

Il conto finale, quindi, cambia sensibilmente. Per un automobilista con una vettura diesel sotto gli 80 kilowatt, il risparmio medio di 163,50 euro ottenuto grazie all’esenzione dal bollo potrebbe ridursi a circa 69,50 euro, una volta sottratto il maggiore costo del carburante. E il vantaggio si assottiglierebbe ulteriormente per chi percorre più di 10mila chilometri l’anno.

Il confronto con dodici mesi fa è ancora più netto. Quando il diesel costava 1,64 euro al litro, la stessa percorrenza annuale richiedeva circa 903 euro: rispetto a quel livello, la spesa potrebbe quindi aumentare di oltre 430 euro.