Confindustria, Romagnoli lancia l’allarme: “Energia alle stelle, il distretto cartario è sotto pressione”

Il costo dell’energia mette sotto pressione il distretto cartario e rischia di frenare investimenti, produzione e occupazione. A lanciare l’allarme è la presidente di Confindustria Toscana nord, Fabia Romagnoli, intervenuta oggi (17 settembre) all’assemblea generale dell’associazione ospitata nello stabilimento Verallia di Pescia.

E fra 10 anni? Tecnologia, economia, imprese: scenari e visioni per il prossimo decennio il titolo scelto per l’appuntamento, dedicato alle prospettive da qui al 2036 e organizzato in occasione dei dieci anni dalla nascita di Confindustria Toscana nord, frutto della fusione delle associazioni territoriali di Lucca, Pistoia e Prato. Per la prima volta l’assemblea si è svolta all’interno di un’azienda.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti dell’amministratore delegato di Verallia Italia Marco Ravasi, seguiti dall’intervento di Romagnoli e dall’intervista al presidente nazionale di Confindustria Emanuele Orsini. Il programma ha previsto anche un panel con Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano; Alessandra Lanza, senior partner di Prometeia; il giornalista Riccardo Luna e Daniele Vignoli, professore ordinario di demografia all’Università di Firenze. A intervistare Orsini e moderare il confronto è stato Daniele Moretti, vicedirettore di Sky Tg24.

Un’assemblea proiettata verso il futuro, dunque, ma fortemente ancorata alle urgenze del presente. A cominciare dalla corsa dei prezzi energetici, che colpisce in modo particolare le produzioni amaggiore consumo di gas ed elettricità.

“Il nostro territorio – ha detto Romagnoli – è caratterizzato dalla presenza di aziende manifatturiere ed esportatrici di vari settori energivori e gasivori (e penso in primis al nostro distretto cartario, al tessile, alle vetrerie come l’azienda che oggi ci ospita ma non solo): per queste il costo dell’energia rappresenta oggi una vera emergenza“.

Secondo i dati esposti dalla presidente, la bolletta complessiva di gas ed energia elettrica sostenuta dall’industria delle province di Lucca, Pistoia e Prato è passata dagli 890 milioni di euro del 2024 a una stima di quasi 1,1 miliardi nel 2026. A parità di consumi, il confronto con il 2019 porta a quantificare in 435 milioni di euro i costi aggiuntivi sostenuti quest’anno, con un incremento del 70 per cento.

Nel corso del decennio, ha ricordato Romagnoli, il prezzo della materia prima gas è passato dai circa 15 euro al megawattora del 2016 ai 48 euro medi del 2026, superando oggi gli 80 euro. Il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica è invece salito dai 42 euro al megawattora del 2016 a oltre 140 euro medi nel 2026, mentre il gasolio per autotrazione avrebbe registrato un aumento del 150 per cento. Una dinamica che incide direttamente sui conti delle aziende e rischia di compromettere la competitività delle produzioniitaliane rispetto a quelle degli altri Paesi europei.

“Sono costi che entrano direttamente nei bilanci delle imprese, riducono i margini, rendono più difficili gli investimenti e, per le attività più energivore, possono arrivare a mettere in discussione la convenienza stessa di produrre in Italia“, ha osservato Romagnoli.

Una preoccupazione particolarmente forte per il territorio lucchese, dove il cartario rappresenta una delle principali realtà produttive, con una filiera composta da grandi gruppi, cartiere, cartotecniche, imprese meccaniche e attività dell’indotto. Per Confindustria non è quindi sufficiente attendere gli effetti di politiche energetiche destinate a produrre risultati nel medio e lungo periodo.

“Le imprese – ha detto Romagnoli – oggi devono pagare le bollette. Devono produrre oggi. Devono decidere oggi se confermare un investimento, se mantenere una linea produttiva, se assumere, se esportare, se competere. Non possiamo rispondere a un’emergenza del presente soltanto con soluzioni del futuro“.

Romagnoli ha chiesto un intervento straordinario e immediatamente operativo, concepito non come una politica permanente di sussidi, ma come una misura-ponte capace di impedire che lo shock dei prezzi produca conseguenze permanenti sull’apparato industriale. Tra gli strumenti richiamati figurano la riduzione degli oneri di sistema e delle accise, i trattamenti destinati alle imprese elettrivore e gasivore e gli incentivi per l’efficientamento energetico e le fonti rinnovabili. La presidente ha inoltre criticato la lentezza nell’attuazione del Decreto bollette. “Servono misure che abbattano nell’immediato il costo dell’energia per le imprese maggiormente esposte, che riducano il differenziale rispetto ai concorrenti europei e che consentano alle aziende di superare questa fase senza essere costrette a comprimere investimenti, occupazione e produzione“.

Sul piano strutturale, Confindustria Toscana nord sollecita una maggiore produzione da fonti rinnovabili, procedure autorizzative più rapide, reti e sistemi di accumulo adeguati, una revisione dei meccanismi europei di formazione dei prezzi e del sistema Ets e il rilancio del nucleare. Alla Regione viene chiesto di sostenere l’autoproduzione attraverso bandi semplici e rapidamente accessibili. Nella relazione compare anche un riferimento alla gestione dei rifiuti, che in Toscana, secondo Romagnoli, potrebbe diventare parte della soluzione energetica oltre che di un problema ambientale. “L’emergenza energetica non può diventare un’emergenza industriale. Questo è il punto”, ha detto.

Accanto all’energia, la presidente ha indicato le infrastrutture come una delle condizioni decisive per consentire alle imprese di rimanere sul territorio, investire e crescere. Il riferimento più diretto all’area lucchese riguarda la Firenze-Mare: “Servono infrastrutture adeguate e realizzate in tempi certi. Servono collegamenti efficienti, comprese opere che attendiamo da troppo tempo, come il completamento della terza corsia dell’A11“.

Dalla relazione emerge anche il peso complessivo della manifattura nelle tre province. Un primo dato dello studio che Confindustria Toscana nord sta preparando con Prometeia indica un moltiplicatore del valore aggiunto pari a 1,1: per ogni euro prodotto direttamente dal manifatturiero se ne genererebbero altri 1,1 nel resto dell’economia. Considerando gli effetti diretti, indiretti e indotti, il valore aggiunto raggiungerebbe complessivamente 14,6 miliardi di euro. Lo studio completo sarà presentato alla fine dell’anno.

“Dietro questo numero ci sono imprese che hanno investito, assunto, innovato e mantenuto le persone in azienda anche nei momenti più difficili. Ci sono collaboratori, filiere, competenze, talento e capacità imprenditoriale. È questo il nostro punto di forza”, ha detto la presidente.

Romagnoli ha avvertito che la permanenza dell’industria nei territori non può essere considerata scontata. La chiusura di un’azienda o la rinuncia a un investimento non comportano soltanto la perdita di posti di lavoro, ma anche quella di competenze, professionalità, servizi, indotto e capacità di innovazione.

La Toscana, inoltre, continua a scontare un ritardo in termini di competitività. L’indice elaborato dalla Commissione europea e relativo al 2022 si ferma a 86,9, contro il 103,2 della Lombardia, il 93,6 dell’Emilia-Romagna e il 92,6 del Veneto. Un divario che, secondo la presidente Romagnoli, deve essere colmato accompagnando le imprese nei processi di innovazione, decarbonizzazione, digitalizzazione e impiego dell’intelligenza artificiale.

Da qui la richiesta di un nuovo patto per la competitività che coinvolga istituzioni, imprese, sindacati, scuola, università e mondo della ricerca. Un patto chiamato ad affrontare anche il calo demografico, la formazione dei giovani, il ritardo delle piccole imprese nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, la crescita dimensionale delle aziende e la necessità di semplificare l’attività della pubblica amministrazione.

Il decennio appena trascorso, segnato da pandemia, guerra, inflazione, aumento dei tassi e nuove tensioni commerciali, ha costretto le imprese a misurarsi continuamente con l’incertezza. Quello che conduce al 2036, ha sostenuto Romagnoli, dovrà invece essere il periodo nel quale tornare a programmare sviluppo e crescita, costruendo le condizioni perché le aziende possano continuare a produrre e investire nei tre territori. “Non chiediamo parole. Chiediamo decisioni. E soprattutto chiediamo tempi coerenti con quelli delle imprese. Perché difendere ciò che abbiamo costruito è importante. Ma ancora più importante è avere il coraggio di costruire ciò che ancora non esiste. E possiamo farlo insieme”.