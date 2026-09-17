Cooperativa sociale Il Ponte, si chiude la vertenza sul Tfr. Arduino (Fiadel): “Battaglia vinta dopo 2 anni”

Si è conclusa dopo quasi due anni la vertenza per il riconoscimento del trattamento di fine rapporto ai lavoratori della cooperativa sociale Il Ponte di Lucca, entrata in crisi all’inizio del 2024, dopo aver lasciato i dipendenti senza stipendio e tredicesima. A ricostruire la lunga procedura che ha consentito di ottenere il pagamento attraverso il Fondo di garanzia dell’Inps è Giuseppe Arduino della Fiadel diLucca, che ha seguito la vicenda insieme all’avvocata Ilenia Vettori.

“La vicenda – dice Arduino – inizia nel dicembre 2023, quando i lavoratori della cooperativa, impegnata in diversi appalti nella provincia di Lucca, si trovano senza tredicesima e senza stipendio. La Fiadel interviene immediatamente, chiedendo spiegazioni alla cooperativa, che inizialmente nega le difficoltà. Nel gennaio 2024, però, i timori diventano realtà e la cooperativa entra in una procedura concorsuale, lasciando i lavoratori alle prese con stipendi non pagati e una situazione sempre più difficile. A quel punto la Fiadel si rivolge a una delle committenti, Ascit Spa, chiedendo di bloccare i pagamenti destinati alla cooperativa e di utilizzare le somme per pagare direttamente i lavoratori. La richiesta viene accolta e Ascit interviene a tutela dei dipendenti. Successivamente l’appalto viene revocato alla cooperativa e affidato ad altri soggetti”.

“Rimane però un problema importante: il Tfr maturato dai lavoratori. Con gli uffici della cooperativa ormai chiusi e senza interlocutori in grado di fornire risposte, per i dipendenti inizia un lungo percorso burocratico. La Fiadel – spiega Giuseppe Arduino – con il supporto dell’avvocata Ilenia Vettori, decide di seguire direttamente la procedura per consentire ai lavoratori di accedere al Fondo di garanzia Inps“.

“Il percorso dura quasi due anni, tra difficoltà, documentazione e informazioni non sempre facilmente reperibili. La procedura del Fondo di garanzia prevede, nei casi di insolvenza e di procedura concorsuale, l’accertamento del credito del lavoratore e la successiva presentazione della domanda telematica all’Inps. Il Fondo può garantire il pagamento del Tfr e, quando ricorrono i requisiti previsti, anche delle ultime tre mensilità. Oggi, finalmente, arriva il risultato: i lavoratori hanno ottenuto quanto spettava loro”.