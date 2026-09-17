Gambini Spa, appuntamento il 25 settembre con i fornitori strategici

Gambini riunisce il 25 settembre i propri fornitori strategici, durante un evento che l’azienda dedica alla propria filiera di approvvigionamento.

L’iniziativa arriva a due mesi dal primo report di sostenibilità dell’azienda,Il segno che lasciamo, pubblicato a luglio, che ha portato Gambini a guardare da più vicino il contributo di chi le lavora accanto, dai fornitori ai clienti, dai dipendenti agli istituti finanziari.

La mattina si aprirà con il quadro dell’azienda a oggi, affidato alla Cfo Nicoletta Menchelli: dopo cinque anni di continua espansione, il posizionamento che ne è uscito è solido e promettente. Seguiranno il Coo Enrico Fruzzetti, sulla strategia produttiva, e la presentazione della nuova struttura della Supply Chain, guidata da Luca Gagliardi. Chiuderà la prima parte Marco Petrelli, nuovo responsabile qualità, con il sistema di vendor rating messo a punto per i fornitori chiave.

Nella seconda parte della mattina prenderanno la parola Sace, Intesa Sanpaolo, Lucense e il Consorzio Quinn, in qualità di co-organizzatori o partner della mattinata.

Nello stesso giorno si terrà anche la prima convention aziendale con i dipendenti degli stabilimenti italiani. Due appuntamenti dallo stesso titolo, Insieme valiamo di più, per sottolineare l’importanza del dialogo e della cooperazione: un momento di confronto, crescita e valorizzazione dell’impegno.

“L’evento dedicato ai fornitori è il punto di arrivo di un percorso cominciato molti mesi fa, quando abbiamo iniziato a dedicarci con rigore al nostro impatto Esg, cioè sull’ambiente e sulle persone – racconta Nicoletta Menchelli – Il report ci ha messo davanti a una realtà che, con orgoglio, possiamo considerare virtuosa, ma che, per continuare a esserlo, richiede attenzione a ogni aspetto. Partiamo da fornitori e dipendenti, dedicando loro una giornata di lavori e approfondimento che ci porterà a capire ancora meglio il territorio in cui ogni giorno operiamo“.