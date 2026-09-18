Ordine professioni infermieristiche: “Bene l’istituzione della Unità operativa complessa per la relazione con le università”

L’Ordine delle professioni infermieristiche di Lucca esprime vivo apprezzamento per l’istituzione della Unità operativa complessa Relazioni con le università e formazione di base” collocata nello staff della direzione aziendale.

“Si tratta di una decisione organizzativa di grande rilievo strategico – dice l’Ordine – che rafforza la governance aziendale e riconosce il valore delle competenze manageriali e organizzative espresse dalla dirigenza infermieristica. La nuova Uoc sarà chiamata a svolgere funzioni fondamentali per lo sviluppo del sistema formativo aziendale, tra cui il coordinamento dei corsi di laurea decentrati, la gestione della formazione di base nei poli didattici, i rapporti istituzionali con le Università, le convenzioni per i tirocini curriculari e post-laurea, nonché la promozione dell’innovazione nelle metodologie didattiche. La collocazione della struttura all’interno dello staff della direzione aziendale assume un significato che va ben oltre l’aspetto organizzativo. Essa rappresenta il riconoscimento della formazione e delle relazioni con il mondo accademico come leve strategiche per lo sviluppo del capitale umano, per la qualità dell’assistenza e per la crescita dell’intero sistema sanitario. Particolarmente significativo è il fatto che, per la prima volta, un dirigente infermieristico assuma la responsabilità di una Unità operativa complessa inserita nello dtaff della direzione aziendale. Un passaggio che testimonia la progressiva evoluzione del ruolo della dirigenza infermieristica, oggi sempre più protagonista non solo nella gestione dei processi assistenziali, ma anche nella pianificazione strategica, nell’innovazione organizzativa, nella formazione e nella governance delle aziende sanitarie”.

L’Opi Lucca accoglie inoltre con soddisfazione l’assegnazione della direzione della nuova Uoc al direttore Paolo Galoppini, dirigente delle professioni sanitarie, cui vengono affidate funzioni di particolare rilievo nella costruzione e nel consolidamento delle relazioni tra l’azienda, il sistema universitario e i poli formativi, in un ambito strategico per lo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari di oggi e di domani.

Il Presidente dell’Opi Lucca, Gabriele Ciucci, a nome dell’intero consiglio direttivo, ha dichiarato: “L’istituzione della Uoc Relazioni con le università e formazione di base rappresenta una scelta di grande visione strategica, che rafforza il ruolo della formazione, della ricerca e dell’integrazione con il mondo universitario all’interno della governance aziendale. Per la nostra professione è motivo di particolare orgoglio

vedere riconosciuto, attraverso questa importante responsabilità, il valore della dirigenza infermieristica quale componente essenziale dei processi decisionali e organizzativi delle aziende sanitarie. Desidero rivolgere, a nome mio personale e dell’intero consiglio direttivo dell’Opi Lucca, le più sincere congratulazioni al direttore Paolo Galoppini per il prestigioso incarico ricevuto, certo che saprà mettere a disposizione dell’azienda la propria competenza, esperienza e capacità manageriale in un settore fondamentale per il futuro del servizio sanitario. Il collega Galoppini, grazie alla sua formazione specifica anche in ambito pedagogico, ha già dimostrato negli incarichi dirigenziali fin ora svolti all’interno del dipartimento delle professioni infermieristiche ed ostetriche, diretto dal dottor Andrea Lenzini, ottimi risultati, e siamo certi che in questa posizione strategica aziendale manterrà le opportune relazioni con le università anche alla luce delle nuove lauree magistrali specialistiche e la nuova figura dell’assistente infermiere su cui l’Opi, ente sussidiario dello Stato, è tenuto a vigilare sia la formazione che l’implementazione a livello aziendale”.

“Un sentito ringraziamento va inoltre alla direttrice generale Maria Letizia Casani – conclude – che con questa decisione ha dimostrato una visione moderna e lungimirante dell’organizzazione sanitaria, riconoscendo concretamente il valore strategico della dirigenza infermieristica e delle professioni sanitarie. È una scelta che valorizza il merito, le competenze e il contributo che gli infermieri possono offrire non solo nell’assistenza, ma anche nella governance, nella formazione e nell’innovazione organizzativa. Si tratta di un segnale importante per tutta la professione e per il sistema sanitario toscano”.