“Vi ricordate Lavorandia?” A Lucca lo storico negozio torna con una nuova veste

Dopo due anni dalla chiusura, Lavorandia torna in via Pesciatina con una nuova gestione e un progetto dedicato all’abbigliamento professionale. Nasce Lavorandia 2.0.

Sono trascorsi due anni da quel giugno del 2024, quando Lavorandia chiuse le porte del suo punto vendita.

Eppure, in questi due anni, in molti hanno continuato a chiedere del negozio, telefonando e cercando un punto vendita specializzato nell’abbigliamento professionale. Un segnale importante, che testimonia quanto Lavorandia fosse diventata negli anni un punto di riferimento per Lucca e per il territorio.

Ed è proprio da queste richieste che nasce l’idea di Edoardo Chiaverini, il nuovo titolare, di raccogliere l’eredità dello storico nome e riportare Lavorandia nel luogo in cui era diventata conosciuta da tanti clienti.

“In questi due anni ho sentito tante persone chiedere quando sarebbe tornata Lavorandia. È proprio da queste richieste che è nata l’idea di riportare questo nome a Lucca, mantenendone la storia ma costruendo qualcosa di nuovo.”

Nasce così Lavorandia 2.0.

Un progetto nuovo, ma con radici ben riconoscibili, che vuole unire la storia del marchio a una proposta rinnovata e ancora più focalizzata sulle esigenze di chi lavora.

Il nuovo punto vendita sarà dedicato in particolare all’abbigliamento professionale per la ristorazione, il settore alberghiero, il medicale e l’estetica, rivolgendosi sia ai privati sia alle aziende e alle attività professionali.

L’obiettivo è offrire non soltanto un capo da lavoro, ma un servizio sempre più mirato, aiutando ogni cliente a trovare l’abbigliamento più adatto alla propria professione.

E la nuova Lavorandia riparte proprio da dove tutto era iniziato: lo storico fondo commerciale di via Pesciatina 609H, un luogo ormai fortemente legato al nome Lavorandia e facilmente riconoscibile da chi frequentava il negozio.

Lavorandia 2.0 ha aperto ufficialmente le sue porte lunedì (14 settembre).

Il punto vendita manterrà gli orari che molti clienti già conoscevano: dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19.

Ma Lavorandia 2.0non sarà soltanto un negozio.

Per i titolari di aziende e attività sarà infatti disponibile anche un servizio su appuntamento direttamente in azienda. Un rappresentante di Lavorandia 2.0potrà recarsi presso la sede dell’attività, presentare le proposte e individuare insieme al cliente le soluzioni più adatte alle sue esigenze.

Un ritorno, quindi, ma con uno sguardo rivolto al futuro.

Lavorandia 2.0 – Veste il tuo lavoro.

Per informazioni è possibile contattare Lavorandia 2.0 al 352.0388251, anche tramite WhatsApp, oppure scrivere a info@lavorandia2.it.

LAVORANDIA 2.0

Via Pesciatina, 609H

Località San Vito, Lucca