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Compleanno in famiglia per il presidente Cordoni, rientrato a casa dopo l’incidente di luglio
“Grazie a medici e operatori sanitari di pronto soccorso di Lucca, reparto di medicina d’urgenza di Cisanello, reparto di medicina generale del San Luca e tutto lo staff della casa di cura di Santa Zita”
Il presidente di Confcommercio Lucca Massa Carrara Ademaro Cordoni è rientrato a casa dopo l’incidente stradale di cui è rimasto vittima il 24 luglio scorso.
Cordoni e la famiglia ringraziano di cuore i medici e gli operatori sanitari del pronto soccorso di Lucca, del reparto di medicina d’urgenza di Cisanello, del reparto di medicina generale del San Luca e tutto lo staff della casa di cura di Santa Zita.
Il recupero a casa si prospetta veloce il presidente potrà festeggiare in famiglia il suo 80esimo compleanno, previsto domani, martedì 22 settembre.