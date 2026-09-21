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Compleanno in famiglia per il presidente Cordoni, rientrato a casa dopo l’incidente di luglio

21 settembre 2026 | 13:10
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di Redazione

Redazione

Compleanno in famiglia per il presidente Cordoni, rientrato a casa dopo l&#8217;incidente di luglio

“Grazie a medici e operatori sanitari di pronto soccorso di Lucca, reparto di medicina d’urgenza di Cisanello, reparto di medicina generale del San Luca e tutto lo staff della casa di cura di Santa Zita”

Il presidente di Confcommercio Lucca Massa Carrara Ademaro Cordoni è rientrato a casa dopo l’incidente stradale di cui è rimasto vittima il 24 luglio scorso.

Cordoni e la famiglia ringraziano di cuore i medici e gli operatori sanitari del pronto soccorso di Lucca, del reparto di medicina d’urgenza di Cisanello, del reparto di medicina generale del San Luca e tutto lo staff della casa di cura di Santa Zita.

Il recupero a casa si prospetta veloce il presidente potrà festeggiare in famiglia il suo 80esimo compleanno, previsto domani, martedì 22 settembre.