Rinnovo Ccnl farmacie comunali: Fisascat Cisl Lucca chiede di sbloccare anche il privato

“Il rinnovo del Ccnl delle farmacie speciali e comunali raggiunto con Assotarm rappresenta un risultato importante che riguarda, più in generale, l’intero settore delle farmacie. L’accordo riconosce un principio sosteniamo da tempo: alla crescita delle competenze, delle responsabilità e dei servizi svolti nelle farmacie deve corrispondere un adeguato riconoscimento economico e professionale. L’intesa Assofarm prevede un aumento a regime di 220 euro mensili al primo livello, una tantum, specifiche indennità professionali e miglioramenti normativi su lavoro festivo, part-time, permessi e genitorialità”. Lo afferma Fisascat Cisl Lucca.

“È un risultato importante – prosegue il sindacato – perché dimostra concretamente che è possibile rinnovare il contratto riconoscendo il valore e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori. Ora è necessario arrivare rapidamente anche al rinnovo del Ccnl delle Farmacie Private. Il contratto delle farmacie private è scaduto da oltre due anni. Nel frattempo il settore è profondamente cambiato: sono aumentati i servizi offerti ai cittadini, le competenze richieste e le responsabilità del personale. Nella provincia di Lucca operano 108 farmacie aperte al pubblico. La trasformazione della farmacia in un presidio sempre più articolato di servizi sanitari sta aumentando competenze e responsabilità di chi vi lavora. In Toscana sono circa 5mila le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle farmacie private interessati dal rinnovo contrattuale. E quindi necessario che l’evoluzione del settore trovi un riconoscimento concreto anche sul piano salariale e normativo”.