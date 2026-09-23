Atm Postamat, in sei mesi ce ne sono 74 nuovi in provincia di Lucca

Nei primi sei mesi del 2026 , Poste Italiane ha installato 431 nuovi sportelli automatici Atm Postamat , portando il totale a 9.668 su tutto il territorio nazionale. In Toscana sono 556 gli sportelli Atm Postamat presenti sul territorio regionale, di questi 74 sono attivi in provincia di Lucca.

Con accesso disponibile 24 ore su 24 sui servizi dell’azienda, gli Atm integrano semplicità e innovazione tecnologica. Tante le operazioni disponibili, dalla consultazione di saldo e movimenti alle ricariche telefoniche e di carte Postepay, dal pagamento di bollettini al ritiro del contante anche senza avere con sé la carta fisica con l’App Poste Italiane. I dispositivi sono inoltre dotati di sistemi anti-skimming contro la clonazione delle carte, e di meccanismi di macchiatura delle banconote in caso di tentativi di furto.