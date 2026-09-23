L’alimentari ‘Il Mercatino’ riparte dalla via Pisana a Sant’Anna

Lo storico negozio di generi alimentari Il Mercatino si è trasferito da Fagnano a Sant’Anna, in via Pisana, vicino a piazzale Nobili.

Il vicesindaco Fabio Barsanti e l’assessora all’istruzione Simona Testaferrata hanno portato oggi (23 settembre) il loro saluto a Gabriele Pellegrini e Alessia Motti nella nuova sede della bottega.