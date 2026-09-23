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L’alimentari ‘Il Mercatino’ riparte dalla via Pisana a Sant’Anna

23 settembre 2026 | 17:29
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di Redazione

Redazione

L&#8217;alimentari &#8216;Il Mercatino&#8217; riparte dalla via Pisana a Sant&#8217;Anna

Trasferita da Fagnano la storica attività di Pellegrini e Motti. Alla nuova sede la visita del vicesindaco Barsanti e dell’assessora Testaferrata

Lo storico negozio di generi alimentari Il Mercatino si è trasferito da Fagnano a Sant’Anna, in via Pisana, vicino a piazzale Nobili.

Il vicesindaco Fabio Barsanti e l’assessora all’istruzione Simona Testaferrata hanno portato oggi (23 settembre) il loro saluto a Gabriele Pellegrini e Alessia Motti nella nuova sede della bottega.

Specializzata in alimentari, pizzicheria e gastronomia di qualità, l’attività custodisce la tradizione del commercio di vicinato lucchese, offrendo un servizio prezioso e un punto di riferimento per la vita del quartiere.