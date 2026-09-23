il riconoscimento|
Parrucchieri Marco & Andrea festeggiano 25 anni di attività
L’assessora Paola Granucci ha consegnato l’attestato del comune di Lucca per celebrare il traguardo dell’attività
Un riconoscimento dell’amministrazione comunale per celebrare 25 anni di attività e una storia professionale costruita nel tempo sul territorio. L’assessora al commercio e alle attività produttive Paola Granucci ha fatto visita questa mattina (23 settembre) a Parrucchieri Marco & Andrea, attività di viale Carlo del Prete, consegnando a nome del Comune di Lucca un attestato per l’importante traguardo raggiunto.
Un momento che testimonia la vicinanza e l’attenzione dell’amministrazione comunale verso il tessuto economico e produttivo cittadino, valorizzando quelle attività che attraverso professionalità, continuità e capacità di rinnovarsi contribuiscono ogni giorno alla vitalità della città.
“Venticinque anni di presenza – ha sottolineato l’assessora Granucci – rappresentano infatti non soltanto un importante risultato imprenditoriale, ma anche un legame consolidato con il territorio e con generazioni di clienti, costruito attraverso il lavoro quotidiano e la fiducia”.