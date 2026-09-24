Confcommercio, Ademaro Cordoni nominato vicepresidente regionale

Lucca e Massa Carrara nella nuova giunta guidata da Gianluca Spampani. Tra le priorità il futuro delle città e il turismo

Ademaro Cordoni è il nuovo vicepresidente regionale di Confcommercio Toscana. La nomina porta i territori di Lucca e Massa Carrara ai vertici dell’associazione, che ieri (mercoledì 23 settembre) ha scelto come presidente Gianluca Spampani, già alla guida di Confcommercio Pistoia Prato.

Il rinnovo apre una nuova fase per un sistema che rappresenta oltre 50mila imprenditori e professionisti del terziario toscano, dal commercio al turismo, dai servizi alle imprese alle professioni, fino ai trasporti e alla cultura. Condivisione e rafforzamento della rappresentanza sono gli indirizzi annunciati dalla nuova presidenza.

“Al neo presidente Spampani – afferma Cordoni – le più vive congratulazioni per l’incarico ricevuto, assieme ai più sinceri auguri di un buon lavoro. E naturalmente un ringraziamento caloroso per il ruolo che ha scelto di assegnarmi e che intendo ricoprire con il massimo impegno e senso di responsabilità”.

Tra i temi al centro del nuovo mandato figurano il futuro delle città e dei paesi e le prospettive del turismo. Cordoni condivide le linee programmatiche indicate da Spampani e richiama la necessità di un impegno a tutti i livelli istituzionali.

“Le sfide che ci attendono – aggiunge – sono tante e in molti campi. A partire dal futuro delle nostre città e dei nostri paesi, chiamati a convivere con una fase storica di cambiamenti epocali. E poi il turismo, uno dei principali motori della nostra economia, a livello locale e regionale. Temi complessi, che investono enti e realtà ad ogni livello, da quello comunale sino al nazionale, che richiedono impegno e senso di responsabilità”.