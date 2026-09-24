Export, Lucca perde il 2,4 per cento nel primo semestre dell’anno: pesano i cali di nautica e carta

La nautica rallenta, il cartario arretra e l’export lucchese chiude il primo semestre 2026 con una flessione del 2,4%. Le vendite all’estero della provincia si fermano a 2 miliardi e 715 milioni di euro, segnando il secondo calo consecutivo nel confronto fra primi semestri dopo il record del 2024, pur restando su livelli storicamente elevati. A compensare in parte le perdite sono soprattutto il farmaceutico, che raddoppia il valore delle esportazioni, le apparecchiature di cablaggio e i metalli non ferrosi.

È quanto emerge dall’analisi dei dati Istat elaborata dalla Camera di commercio della Toscana nord-ovest e dall’Istituto studi e ricerche. Un quadro nel quale le tre province procedono a velocità molto diverse: Massa-Carrara cresce del 74,9%, Pisa dell’1,3%, mentre Lucca resta in territorio negativo.

Nel complesso l’area raggiunge 6 miliardi e 373 milioni di euro di esportazioni, il 13,6% in più rispetto al primo semestre 2025 e il 10,9% in più sullo stesso periodo del 2024. La crescita dipende però quasi interamente dalle grandi commesse della meccanica apuana: escludendo questo comparto, il risultato della Toscana nord-ovest sarebbe stato negativo per lo 0,3%.

A Lucca pesa soprattutto la cantieristica nautica, primo settore provinciale con 590 milioni di euro e il 21,8% delle esportazioni, ma in flessione del 13,9%. Un andamento che, sottolinea l’analisi, risente dei tempi di consegna e fatturazione delle singole imbarcazioni più che di tendenze strutturali della domanda. Senza la nautica, l’export lucchese sarebbe cresciuto dell’1,3%.

Il rallentamento interessa anche altri comparti centrali dell’economia locale. Il cartario scende a 571 milioni di euro, con una perdita dell’11%; le macchine per l’industria cartaria si attestano a 249 milioni, in calo del 6,9%. Prosegue inoltre la contrazione degli oli, che si fermano a 142 milioni, l’11,6% in meno.

Sul versante opposto, i medicinali e preparati farmaceutici raddoppiano le vendite all’estero, raggiungendo 163 milioni di euro. Crescono anche le apparecchiature di cablaggio, a 195 milioni (+20%), e i metalli non ferrosi, a 161 milioni (+20,4%).

La Francia si conferma il principale mercato per le imprese lucchesi, con 422 milioni di euro e un aumento del 7,2%. Seguono gli Stati Uniti, a 286 milioni (+5,5%), e la Germania, a 233 milioni (-3,2%). Più marcata la flessione del Regno Unito, che scende a 203 milioni (-23,2%), quasi interamente per effetto della nautica. Le importazioni provinciali tornano invece a crescere dell’1,4%.

“I dati del primo semestre confermano quanto l’export della nostra area dipenda da pochi grandi comparti e da poche grandi commesse – afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio Toscana nord-ovest –. È una forza quando il ciclo è favorevole, ma è anche un elemento di fragilità: per questo il lavoro della Camera continua a essere quello di allargare la base delle imprese esportatrici e di diversificare i mercati di sbocco. Accanto al Piano Export per la singola impresa, che analizza l’azienda, individua i mercati più promettenti e definisce una strategia per conquistarli, offriamo assistenza, formazione e voucher per esportare. La Camera conferma anche quest’anno il proprio impegno a fianco delle imprese nel percorso di internazionalizzazione”.

Il quadro della Toscana nord-ovest si inserisce in un semestre di crescita delle esportazioni italiane del 4,5% in valore, a fronte di un aumento dei volumi dello 0,7%. La Toscana registra un incremento del 23,8%, sostenuto soprattutto dall’oro aretino e dalla farmaceutica fiorentina.