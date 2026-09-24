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Export, Lucca perde il 2,4 per cento nel primo semestre dell’anno: pesano i cali di nautica e carta
I dati della Camera di commercio parlano di vendite all’estero per 2,7 miliardi di euro. Raddoppia il farmaceutico
La nautica rallenta, il cartario arretra e l’export lucchese chiude il primo semestre 2026 con una flessione del 2,4%. Le vendite all’estero della provincia si fermano a 2 miliardi e 715 milioni di euro, segnando il secondo calo consecutivo nel confronto fra primi semestri dopo il record del 2024, pur restando su livelli storicamente elevati. A compensare in parte le perdite sono soprattutto il farmaceutico, che raddoppia il valore delle esportazioni, le apparecchiature di cablaggio e i metalli non ferrosi.
È quanto emerge dall’analisi dei dati Istat elaborata dalla Camera di commercio della Toscana nord-ovest e dall’Istituto studi e ricerche. Un quadro nel quale le tre province procedono a velocità molto diverse: Massa-Carrara cresce del 74,9%, Pisa dell’1,3%, mentre Lucca resta in territorio negativo.
Nel complesso l’area raggiunge 6 miliardi e 373 milioni di euro di esportazioni, il 13,6% in più rispetto al primo semestre 2025 e il 10,9% in più sullo stesso periodo del 2024. La crescita dipende però quasi interamente dalle grandi commesse della meccanica apuana: escludendo questo comparto, il risultato della Toscana nord-ovest sarebbe stato negativo per lo 0,3%.
A Lucca pesa soprattutto la cantieristica nautica, primo settore provinciale con 590 milioni di euro e il 21,8% delle esportazioni, ma in flessione del 13,9%. Un andamento che, sottolinea l’analisi, risente dei tempi di consegna e fatturazione delle singole imbarcazioni più che di tendenze strutturali della domanda. Senza la nautica, l’export lucchese sarebbe cresciuto dell’1,3%.
Il rallentamento interessa anche altri comparti centrali dell’economia locale. Il cartario scende a 571 milioni di euro, con una perdita dell’11%; le macchine per l’industria cartaria si attestano a 249 milioni, in calo del 6,9%. Prosegue inoltre la contrazione degli oli, che si fermano a 142 milioni, l’11,6% in meno.
Sul versante opposto, i medicinali e preparati farmaceutici raddoppiano le vendite all’estero, raggiungendo 163 milioni di euro. Crescono anche le apparecchiature di cablaggio, a 195 milioni (+20%), e i metalli non ferrosi, a 161 milioni (+20,4%).
La Francia si conferma il principale mercato per le imprese lucchesi, con 422 milioni di euro e un aumento del 7,2%. Seguono gli Stati Uniti, a 286 milioni (+5,5%), e la Germania, a 233 milioni (-3,2%). Più marcata la flessione del Regno Unito, che scende a 203 milioni (-23,2%), quasi interamente per effetto della nautica. Le importazioni provinciali tornano invece a crescere dell’1,4%.
“I dati del primo semestre confermano quanto l’export della nostra area dipenda da pochi grandi comparti e da poche grandi commesse – afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio Toscana nord-ovest –. È una forza quando il ciclo è favorevole, ma è anche un elemento di fragilità: per questo il lavoro della Camera continua a essere quello di allargare la base delle imprese esportatrici e di diversificare i mercati di sbocco. Accanto al Piano Export per la singola impresa, che analizza l’azienda, individua i mercati più promettenti e definisce una strategia per conquistarli, offriamo assistenza, formazione e voucher per esportare. La Camera conferma anche quest’anno il proprio impegno a fianco delle imprese nel percorso di internazionalizzazione”.
Il quadro della Toscana nord-ovest si inserisce in un semestre di crescita delle esportazioni italiane del 4,5% in valore, a fronte di un aumento dei volumi dello 0,7%. La Toscana registra un incremento del 23,8%, sostenuto soprattutto dall’oro aretino e dalla farmaceutica fiorentina.
Resta infine da monitorare l’andamento dei mercati mediorientali. Le esportazioni dell’area verso queste destinazioni diminuiscono, ma secondo l’analisi nei dati del semestre non emergono ancora effetti evidenti delle tensioni e della crisi legata allo Stretto di Hormuz. Le possibili ripercussioni sui traffici internazionali, sulle catene logistiche e sui costi di trasporto saranno da valutare nei prossimi mesi.