In provincia di Lucca la festa regionale di Cna Pensionati: iscritti in tour fra le bellezze del territorio

È attualmente in corso nella provincia di Lucca la festa regionale promossa da Cna Pensionati Toscana e Cna Pensionati Lucca, che si conclude domani (25 settembre).

Il percorso culturale conduce i partecipanti attraverso diverse tappe storiche e artistiche del territorio: Pietrasanta e la scultura: con la visita al laboratorio del maestro Franco Cervietti e al Museo dei Bozzetti di Santagostino; la magia del Carnevale: con il tour al museo e ai laboratori dei carristi; Lucca e Torre del Lago: con l’itinerario tra le mura rinascimentali di Lucca e la poesia musicale di Torre del Lago.