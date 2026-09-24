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In provincia di Lucca la festa regionale di Cna Pensionati: iscritti in tour fra le bellezze del territorio
l percorso culturale conduce i partecipanti attraverso diverse varie tappe storiche e artistiche: il via da Pietrasanta
È attualmente in corso nella provincia di Lucca la festa regionale promossa da Cna Pensionati Toscana e Cna Pensionati Lucca, che si conclude domani (25 settembre).
L’iniziativa vede la partecipazione di oltre cento persone giunte da tutta la Toscana per visitare i luoghi più caratteristici del territorio. La prima tappa dell’evento prende il via oggi (24 settembre) a Pietrasanta, nella Sala dell’Annunziata nel complesso di Sant’Agostino.
All’incontro di apertura intervengono Agostino Bresciani (presidente di Cna Pensionati Lucca), Sabrina Mattei (presidente di Cna Lucca), Ermanno Sorbo (assessore comunale a Pietrasanta) e Luigi Nigi (presidente di Cna Pensionati Toscana), insieme a Lorenzo Marchetti (presidente di Cna Pensionati Nazionale).
Il percorso culturale conduce i partecipanti attraverso diverse tappe storiche e artistiche del territorio: Pietrasanta e la scultura: con la visita al laboratorio del maestro Franco Cervietti e al Museo dei Bozzetti di Santagostino; la magia del Carnevale: con il tour al museo e ai laboratori dei carristi; Lucca e Torre del Lago: con l’itinerario tra le mura rinascimentali di Lucca e la poesia musicale di Torre del Lago.
“Questa iniziativa costituisce un momento di incontro significativo – ha detto il presidente di Cna Pensionati di Lucca Agostino Bresciani – che rafforza il legame tra le comunità e permette di vivere insieme un’esperienza di crescita e di partecipazione”.