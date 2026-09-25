Bollette, Lucca rischia il conto più salato della Toscana: oltre mille euro per quattro mesi

Oltre mille euro per quattro mesi di luce e gas, circa 276 euro in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. È il conto che potrebbe attendere i consumatori della provincia di Lucca tra settembre e dicembre 2026: secondo un’analisi di Facile.it, il territorio lucchese sarebbe il più caro della Toscana per la spesa energetica prevista, con 1019 euro e un aumento del 37,2 per cento su base annua.