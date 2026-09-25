a conti fatti|
Bollette, Lucca rischia il conto più salato della Toscana: oltre mille euro per quattro mesi
Secondo le stime di Facile.it, da settembre a dicembre luce e gas costerebbero il 37,2 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2025
Oltre mille euro per quattro mesi di luce e gas, circa 276 euro in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. È il conto che potrebbe attendere i consumatori della provincia di Lucca tra settembre e dicembre 2026: secondo un’analisi di Facile.it, il territorio lucchese sarebbe il più caro della Toscana per la spesa energetica prevista, con 1019 euro e un aumento del 37,2 per cento su base annua.
Una prospettiva che, dopo il caro carburante, aggiungerebbe un altro peso ai bilanci domestici proprio nei mesi in cui si torna ad accendere il riscaldamento. Le cifre sono però stime, non rincari già acquisiti: l’analisi prende in considerazione i contratti di fornitura del mercato libero a prezzo indicizzato e tiene conto di tutte le componenti della bolletta.
Il primato lucchese riguarda la somma da pagare, mentre l’aumento percentuale più alto della regione sarebbe quello di Pistoia, con il 37,5 per cento. Per Lucca, il rincaro prospettato porterebbe la spesa dai circa 743 euro ricavabili dal confronto con il 2025 ai 1019 euro stimati per quest’anno. Il divario con Livorno, la provincia meno cara, sarebbe di 213 euro nello stesso quadrimestre.
A pesare sulle previsioni è l’andamento atteso dei prezzi all’ingrosso. Secondo i contratti a termine elaborati da Eex e analizzati da Facile.it, nel periodo settembre-dicembre il Pun, il prezzo di riferimento dell’energia elettrica, risulterebbe in aumento del 65 per cento rispetto al 2025, mentre il Psv, l’indice di riferimento per il gas, segnerebbe un rialzo del 113 per cento. Il protrarsi della situazione di conflitto, osserva il comparatore, potrebbe dunque tradursi in un autunno e un inverno particolarmente onerosi. Queste percentuali riguardano la materia prima e non coincidono con l’aumento del conto finale, sul quale incidono anche le altre voci di spesa.