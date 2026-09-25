Giovanni Catelli resta alla guida dei tabaccai lucchesi: eletto il nuovo direttivo

Giovanni Catelli confermato alla guida dei tabaccai della provincia di Lucca. Sarà presidente della Fit – Federazione italiana tabaccai per i prossimi cinque anni, affiancato dai vicepresidenti Giampiero Bandettini, di Lucca, e Giuseppe Pucci, di Viareggio.

L’elezione si è svolta ieri (giovedì 24 settembre) a Palazzo Sani, sede di Confcommercio, dove i delegati di zona si sono riuniti per rinnovare il consiglio direttivo provinciale. Catelli, da anni impegnato nella rappresentanza della categoria a livello locale e nazionale, prosegue così il proprio lavoro alla guida dei rivenditori del territorio.

A condurre l’assemblea è stato Massimo Farris, presidente dell’associazione tabaccai della provincia di Oristano, componente del comitato esecutivo nazionale e tesoriere. Ai lavori ha partecipato anche Sara Giovannini, direttrice di Confcommercio Lucca Massa Carrara.

Dopo gli interventi, i delegati hanno eletto all’unanimità i componenti del nuovo direttivo. Il consiglio ha quindi scelto al proprio interno il presidente e i due vicepresidenti. Completano il direttivo Christian Biagi (Coreglia Antelminelli), Jacopo Capilongo (Massarosa), Massimo Convertini e Renato Flosi (Viareggio), Cristina Galgani (Borgo a Mozzano), Marco Lera (Capannori), Endro Luchi (Capannori, delegato territoriale Ecomap), Adriano Marcalli (Castiglione di Garfagnana), Carlo Masini e Alessandro Micheli (Capannori), Stefano Paolini (Castelnuovo di Garfagnana) e Lorenzo Marchetti (Altopascio).