Uil Fpl: “Contratti adeguati e tutele ai lavoratori del terzo settore impegnati in servizi pubblici”

Il sindacato: “La qualità dell’offerta assistenziale e socio-sanitaria è legata indissolubilmente alle tutele contrattuali”

I dati sul terzo settore nella provincia di Lucca confermano quanto il mondo della cooperazione sociale rappresenti ormai una componente fondamentale del sistema dei servizi alla persona e, più in generale, dei servizi di interesse collettivo, in particolare nei settori sanitario, sociosanitario, assistenziale e dell’igiene urbana.

A sottolineare il valore strutturale di questo comparto sono Pietro Casciani, segretario territoriale della Uil Fpl Lucca, insieme a Michele Massari e Stefania Fontanini, responsabili del Terzo settore per la medesima sigla sindacale, i quali evidenziano come una quota estremamente rilevante degli enti operi proprio nell’ambito della sanità e dell’assistenza sociale.

Dietro queste cifre si muovono migliaia di operatrici e operatori delle cooperative sociali che quotidianamente assicurano prestazioni essenziali ad anziani, persone con disabilità, minori, famiglie fragili e cittadini con necessità di assistenza sanitaria e sociosanitaria, senza dimenticare quanti sono impiegati nei servizi di igiene urbana e nella tutela ambientale del territorio.

Tuttavia, il sindacato pone l’accento sulla necessità di non relegare il comparto a mero strumento funzionale per le esternalizzazioni della pubblica amministrazione.

“Il terzo settore non può essere considerato soltanto come uno strumento attraverso il quale integrare o esternalizzare servizi pubblici — sostengono Pietro Casciani, Michele Massari e Stefania Fontanini —. Alla crescita del suo ruolo deve corrispondere una crescita altrettanto forte della qualità del lavoro e delle tutele riconosciute a chi questi servizi li garantisce concretamente ogni giorno. Per la Uil Fp Lucca questo significa corretta applicazione dei contratti collettivi, salari adeguati, stabilità occupazionale, rispetto degli orari e dei riposi, formazione continua, sicurezza sul lavoro, adeguati livelli di personale e pieno riconoscimento delle professionalità impiegate nei diversi servizi”

La qualità dell’offerta assistenziale e socio-sanitaria rivolta alla cittadinanza, secondo i rappresentanti sindacali, resta indissolubilmente legata alle garanzie contrattuali ed economiche riservate alla forza lavoro. “Le cooperative sociali svolgono un ruolo prezioso nel territorio — prosegue la nota della Uil Fp Lucca —, ma la qualità dell’assistenza e dei servizi offerti ai cittadini passa inevitabilmente dalla qualità delle condizioni di lavoro delle persone che li rendono possibili. Anche nei rapporti con aziende sanitarie, Comuni e altri enti pubblici, convenzioni, appalti, affidamenti e percorsi di co-progettazione devono quindi prevedere risorse adeguate e condizioni capaci di impedire qualsiasi forma di compressione del costo del lavoro e dei diritti dei lavoratori”.