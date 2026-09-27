Caro carburante, i Benzinai di Confesercenti: “Favorevoli a interventi che riducano il prezzo, ma senza incidere su chi lavora”

“I gestori sono favorevoli a ogni intervento che riduca il prezzo per gli automobilisti, ma il costo non può ricadere su chi lavora con margini di pochi centesimi al litro”. Lo afferma Federico Valacchi, presidente regionale Faib di Confesercenti Toscana commentando la decisione Eni di fissare un tetto del prezzo alla pompa.

I Benzinai di Confesercenti Toscana criticano la decisione di Eni di introdurre, a partire da lunedì 28 settembre, un tetto massimo al prezzo dei carburanti commercializzati sulla rete Enilive: 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro al litro per il gasolio, per una durata iniziale di 30 giorni. Una scelta che, secondo Faib Confesercenti Toscana, va nella direzione indicata da tempo dalle organizzazioni dei gestori, ma che farà ricadere sulle loro spalle la riduzione del prezzo. Faib infatti ha anche portato recentemente all’attenzione del Parlamento le proprie proposte sul tema dei prezzi dei carburanti.

“La decisione di Eni – afferma Valacchi – dimostra che esistono spazi per intervenire sul prezzo finale senza necessariamente comprimere il margine dei gestori. È una linea che come categoria sosteniamo da mesi, siamo assolutamente favorevoli a ogni misura capace di alleggerire il costo dei carburanti per famiglie e imprese, purché il peso economico dell’operazione non venga trasferito sul gestore come ultimo anello della filiera”.

Il tema è infatti quello della sostenibilità economica per i gestori degli impianti. Nella valutazione espressa dalla categoria, il margine riconosciuto al gestore può attestarsi intorno a pochi centesimi al litro, una dimensione incompatibile con riduzioni del prezzo nell’ordine di diversi centesimi se queste dovessero essere sostenute direttamente dall’esercente. “È importante che questo sia chiaro anche agli automobilisti – prosegue Valacchi –: il prezzo esposto alla pompa non coincide con il guadagno del benzinaio. Il gestore non dispone dei margini economici necessari per sostenere direttamente interventi di questa portata. Per questo guardiamo positivamente all’iniziativa di Eni se e solo se il costo viene assunto a monte e non scaricato sulla rete di distribuzione”.