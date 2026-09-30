Doppia transizione digitale ed ecologica: il bando della Camera di Commercio Toscana nord-ovest

La Camera di Commercio della Toscana nord-ovest vara la seconda edizione del bando per la doppia transizione digitale ed ecologica , stanziando 500mila euro a fondo perduto a favore del tessuto produttivo . La misura, approvata dalla Giunta camerale, si rivolge alle aziende attive nelle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa per sostenere l’adozione di nuove tecnologie e processi di sostenibilità aziendale, in linea con il Piano Nazionale Transizione 5.0 .

L’iniziativa ricalca l’impostazione della prima finestra agevolativa, che nel mese di luglio ha visto l’ammissione di quasi 400 istanze. L’impianto del bando prevede un’agevolazione pari al 50 per cento delle spese ammissibili. Per tutelare la microimprenditoria, l’Ente ha vincolato 375mila euro alle realtà con meno di dieci dipendenti, fissando un contributo massimo di 5mila euro per azienda. Per le imprese più grandi, il limite di erogazione è pari a 10mila euro. Le risorse permettono di finanziare l’acquisto di beni materiali e immateriali, oltre all’acquisizione di servizi di consulenza e formazione specialistica afferenti al Piano Transizione 5.0. Le spese risultano ammissibili se sostenute a partire dal primo gennaio 2026.