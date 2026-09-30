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Enel taglia la bolletta: sconto di circa il 50% rispetto al prezzo di mercato
Per la famiglia media (2MWh l’anno) si tratta di un risparmio di 200 euro l’anno
I cittadini lucchesi che desiderano passare ad Enel risparmiando sui costi della bolletta, possono aderire nella prima metà di ottobre a quella che Enel pubblicizza come “la più bassa offerta sul mercato nazionale tra gli operatori primari dell’energia”.
Per la famiglia media (2MWh l’anno) si tratta di un risparmio di 200 euro l’anno rispetto al prezzo all’ingrosso. L’offerta a prezzo fisso “Digital luce” di Enel, della durata di due anni, con i suoi 108 euro/MWh per la componente energia è più bassa di circa il 50% rispetto al prezzo di mercato all’ingrosso, anche considerando le offerte lanciate oggi dai concorrenti.
È possibile aderire all’offerta, presente sul sito di Enel da aprile 2026, fino al 15 ottobre. L’energia venduta è certificata dal Gestore Servizi Energetici (GSE) come proveniente da fonti rinnovabili.