Il mondo del cartario a confronto al Miac: l’evento di apertura affronta il tema della competitività

L’appuntamento, promosso da Assocarta e Confindustria, riunirà rappresentanti dell’industria, delle istituzioni e dell’università

Il prossimo mercoledì (7 ottobre) torna il Miac 2026, manifestazione ufficiale di Assocarta e Confindustria Toscana Nord. Alle 11,15 alla sala convegni Miac, si terrà l’evento di apertura dal titolo La carta della competitività. Quali sono le leve sulle quali l’industria cartaria italiana deve agire per rafforzare la propria competitività sui mercati internazionali? È questo il tema al centro del convegno sulla competitività della carta nei mercati internazionali fra transizione digitale, costi energetici e valorizzazione delle risorse umane.

L’appuntamento, promosso da Assocarta e Confindustria Toscana Nord, riunirà rappresentanti dell’industria, delle istituzioni e del mondo accademico per affrontare alcune delle principali sfide che interessano oggi il comparto cartario: dalla trasformazione digitale alla competitività dei costi energetici, fino alla capacità delle imprese di valorizzare competenze e risorse umane in un mercato sempre più internazionale.

Ad aprire i lavori, alle 11,15, sarà Alessandro Fontana, direttore del Centro Studi Confindustria, con un intervento dedicato a Le leve della competitività dell’industria: luci e ombre.

Alle 11,45 il focus si sposterà nella dimensione locale, con il confronto dal titolo Il distretto della carta di Lucca: un unicum in Europa. Interverranno Tiziano Pieretti, vicepresidente di Confindustria Toscana Nord; Leonardo Becchetti, professore ordinario di economia politica presso l’Università di Roma Tor Vergata, e l’onorevole Elisa Montemagni, componente l’ottava commissione ambiente territorio e lavori pubblici.

La seconda parte dell’incontro, alle 12,15, porta il titolo La competitività è una sfida quotidiana e prevede gli interventi di Lorenzo Poli, presidente Assocarta; di Vinicio Vigilante, amministratore delegato Gse, e dell’onorevole Riccardo Zucconi, componente la X Commissione attività produttive commercio e turismo.

Le conclusioni saranno affidate a Leonardo Marras, assessore all’economia, attività produttive, politiche del credito, turismo e agricoltura della Regione Toscana.

A moderare i lavori sarà Ilaria Vesentini, giornalista di Italy Post.