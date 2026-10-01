Nella settimana del Miac festa per i sessant’anni della tecnologia Perini

Festeggia sessant’anni, nella settimana del Miac, la tecnologia Perini per il converting della carta tissue.

Nel 1966, nel cuore della Tissue Valley lucchese, iniziava un percorso imprenditoriale destinato a lasciare un segno profondo nell’industria del tissue. Animata da passione, determinazione, competenza tecnica e spirito pionieristico, nasceva la prima macchina basata sulla tecnologia Perini per il converting della carta tissue, dando vita a una realtà che avrebbe contribuito a trasformare il settore a livello mondiale.

In un territorio che sarebbe diventato uno dei principali poli internazionali per la produzione e la trasformazione della carta tissue, la tecnologia Perini ha accompagnato l’evoluzione dell’industria, contribuendo ad elevare gli standard di qualità, produttività ed efficienza. Da azienda fortemente radicata nel tessuto industriale lucchese, ha progressivamente esteso la propria presenza nei principali mercati mondiali, portando il know-how sviluppato nella Tissue Valley in Europa, nelle Americhe e in Asia.

Nel corso di sei decenni, le tecnologie Perini hanno interpretato e spesso anticipato le esigenze del mercato. Dalle prime ribobinatrici alle più avanzate linee integrate, ogni sviluppo è stato guidato dall’impegno e dalla volontà di aiutare i clienti a migliorare le proprie performance e ad affrontare nuove sfide produttive.

“Oggi questo patrimonio tecnologico e industriale è parte integrante di Valmet – spiegano dall’azienda finlandese – e contribuisce a una visione che abbraccia l’intera filiera del tissue. In questo contesto, il converting si inserisce in un approccio integrato che combina tecnologie, servizi, automazione e competenze per supportare i clienti lungo l’intero processo produttivo. Tra le innovazioni che hanno segnato maggiormente questa storia, una occupa un posto speciale: Perini Constellation. Introdotta dieci anni fa, questa tecnologia ha ridefinito il concetto di produzione premium nel converting tissue, contribuendo a stabilire nuovi parametri di riferimento in termini di qualità, efficienza e prestazioni. Il 2026 segna anche il decimo anniversario di Perini Constellation, oggi adottata da 45 tra le principali aziende tissue del mondo, con oltre 160 installazioni a livello globale. Un risultato che testimonia la capacità di trasformare ricerca, competenze ingegneristiche e conoscenza dei processi in soluzioni progettate per rispondere alle reali esigenze dei produttori di tissue”.