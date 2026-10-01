cultura della sicurezza|
Più consapevoli al volante: alla Wepa un incontro sulla sicurezza stradale
Prevenzione dei rischi e responsabilità negli spostamenti quotidiani al centro dell’appuntamento con ‘Il mondo di Claudio Marchini onlus’
Prevenire i rischi al volante, a partire dai tragitti di ogni giorno. È il tema dell’iniziativa sulla sicurezza stradale organizzata lo scorso 24 settembre dal Gruppo Wepa, attraverso il proprio sito produttivo di Lucca, in collaborazione con l’associazione Il mondo di Claudio Marchini onlus.
L’incontro ha offerto ai partecipanti un’occasione per riflettere sui corretti comportamenti alla guida e sulla responsabilità di chi si mette in viaggio: dagli spostamenti per raggiungere il lavoro a quelli legati agli impegni familiari e quotidiani. Al centro del momento formativo, la prevenzione dei rischi e la guida consapevole, per proteggere la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.
L’appuntamento rientra nel programma Health & Wellbeing del Gruppo Wepa, dedicato alla salute e al benessere delle persone che lavorano in azienda. Un percorso che punta a favorire il coinvolgimento, le relazioni positive e il senso di appartenenza, rafforzando la cultura aziendale e il rapporto con il territorio. In questa direzione si inserisce anche la collaborazione con Il mondo di Claudio Marchini onlus: un’iniziativa di responsabilità sociale d’impresa che unisce l’attenzione alle persone alla promozione di una cultura della sicurezza condivisa.