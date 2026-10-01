Più consapevoli al volante: alla Wepa un incontro sulla sicurezza stradale

L’incontro ha offerto ai partecipanti un’occasione per riflettere sui corretti comportamenti alla guida e sulla responsabilità di chi si mette in viaggio: dagli spostamenti per raggiungere il lavoro a quelli legati agli impegni familiari e quotidiani. Al centro del momento formativo, la prevenzione dei rischi e la guida consapevole, per proteggere la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.