A Torre del Lago il congresso nazionale del fiore di Coldiretti

Fai SpA e Aicg

Difesa del reddito delle imprese rispetto all’aumento dei costi legato alle guerre e agli effetti dei cambiamenti climatici, concorrenza leale sui mercati internazionali, riduzione della burocrazia, ricerca e innovazione al servizio dei produttori, impatto delle piante sulla salute dei cittadini. Sono i temi al centro del quarto congresso nazionale del fiore di Coldiretti, in programma l’8 e 9 ottobre 2026 al Parco della Musica Giacomo Puccini di Torre del Lago-Viareggio.

Una due giorni di confronto tra imprenditori florovivaistici, istituzioni, mondo della ricerca ed esperti per affrontare le sfide di un comparto strategico del made in Italy, a partire dalla necessità di trasformare il nuovo quadro normativo in maggiore competitività, redditività e opportunità di investimento per le aziende.

Al centro dei lavori anche internazionalizzazione e reciprocità delle regole, per garantire condizioni di concorrenza eque alle produzioni italiane, insieme a innovazione e ricerca applicata, dalle Tea ai nuovi substrati sostenibili, per aumentare resilienza e produttività e affrontare i cambiamenti climatici senza nuovi oneri per le imprese.

Spazio inoltre ai principali nodi che incidono sui bilanci aziendali, dalla Tari sulle superfici produttive alla gestione dei rifiuti, dagli imballaggi alla normativa fitosanitaria e al lavoro, con l’obiettivo di ottenere regole più semplici e coerenti con la realtà delle aziende.

Durante il congresso sarà inoltre firmato il protocollo d’intesa tra Coldiretti, Fai SpA e Aicg per la promozione della filiera florovivaistica italiana.

Tra i temi del confronto anche il valore del verde per salute e benessere, nell’ambito dell’approccio One Health e della ricerca Cnr-Coldiretti, e la multifunzionalità, con il florovivaismo come leva per arricchire l’offerta dell’ospitalità rurale e creare nuove opportunità di reddito.