Progest di Altopascio: firmato l’accordo sindacale che chiude una vertenza lunga 8 anni

“Si è finalmente conclusa con un accordo sindacale la lunga e complessa vertenza che ha visto i lavoratori dello stabilimento Progest di Altopascio (ex-Ondulati Giusti) contrapporsi, per 8 anni, ad un’azienda che aveva supportato le scelte scellerate promosse dal Direttore di allora, che avevano portato a disconoscere indiscutibili norme contrattuali e diritti sindacali sanciti. Una lotta difficile per i lavoratori, e in particolare per i rappresentanti sindacali interni, incaricati di dare risposte ai compagni di lavoro rispetto a questa complessa situazione, reggendo contemporaneamente le pressioni esercitate dall’azienda”. Lo affermano Franco Magrini, Fabrizio Bottai, Gianluca Quinci, Nicola Calandriello, Mirko Bendinelli della Rsu di Progest.

“Quello a cui ci si è trovati di fronte era, né più né meno, il tentativo di smantellare un sistema di relazioni sindacali e di storia negoziale che, in quest’azienda, come in tutto il comparto cartario, aveva determinato, nel corso dei decenni, importanti punti di avanzamento delle condizioni economiche e di lavoro per gli operai: una mensilità aggiuntiva come la 14esima, un sistema migliorativo delle professionalità, una paga più alta, più diritti, più tutele, più sicurezza. Nel 2024 – aggiungono – si arrivò addirittura ad annullare tutti gli accordi interni, provando a convincere i lavoratori ad accettare un compromesso che non li avrebbe certo favoriti, tentando inoltre di effettuare conciliazioni individuali che avrebbero riconosciuto meno del dovuto. Ma dalla maggior parte di loro non ci sono stati cedimenti, e la RSU è sempre stata in prima linea. Questa resistenza ha creato le condizioni per un diverso approccio dell’azienda, più aperto al dialogo ed al compromesso, legato anche ad un cambiamento ai suoi vertici, alla crisi finanziaria non ancora risolta che si è trovata ad affrontare e l’allontanamento del direttore dello stabilimento“.