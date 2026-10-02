L'evento|
Torna ‘San Concordio in festa’: 50 banchi ambulanti e negozi aperti
“Non solo abbigliamento, intimo e calzature, ma anche articoli da bambino, casalinghi, rosticceria, e altre merceologie”, annuncia Confesercenti
Con l’edizione di domenica (4 ottobre) di San Concordio in festa, si apre il calendario degli eventi mercatali di autunno organizzati da Confesercenti Lucca e dal suo sindacato degli ambulanti Anva.
San Concordio in festa rimane uno degli appuntamenti storici dei mercati cittadini con circa 50 banchi ambulanti provenienti dalla Lucchesia e da tutta la Toscana che si dislocheranno lungo il viale San Concordio e via Guidiccioni a partire dalle 8 fino alle 20.
“Un evento che in passato era tra i più attesi dai lucchesi e non solo – si legge in una nota dell’Area Lucca di Confesercenti Toscana – ed al quale abbiamo dato una nuova linfa unendo le offerte commerciali degli operatori ambulanti con quelle delle attività a posto fisso. Stiamo parlando di due strade, viale San Concordio e via Guidiccioni, commercialmente ancora vive e punto di riferimento del quartiere. La Fiera di San Concordio prevede una presenza di banchi qualificati di moltissime merceologie: non solo abbigliamento, intimo e calzature, ma anche articoli da bambino, casalinghi, rosticceria, e altre merceologie. E soprattutto la collaborazione con le attività a posto fisso che rimarranno aperte tutto il giorno. Nostra intenzione è quella di offrire una opportunità di lavoro agli ambulanti, ma anche di valorizzare uno dei quartieri commerciali della città al cui interno operano attività che in questa giornata di festa possono godere di una importante opportunità di promozione”.
Un autunno ricco di eventi targati Confesercenti Lucca, come spiega il responsabile provinciale, Daniele Benvenuti. “Domenia 18 maggio avremo il tradizionale appuntamento di Marlia in festa in via Paolinelli e poi l’8 novembre la seconda edizione a San Concordio. Il 29 novembre, dopo il successo del maggio scorso, torna la Festa Anva allo stadio (nell’area antistante la tribuna coperta). Infine, il 6 dicembre prima assoluta di un evento a Spianate, in collaborazione con il locale Centro Commerciale Naturale”.